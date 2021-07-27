<p>Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren son şampiyon Beşiktaş'ın, İspanya LaLiga ekibi Atletico Madrid ile olan sözleşmesini fesheden Brezilyalı futbolcu Diego Costa ile ilgilendiği gündemdeyken, İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın iddiasına göre siyah-beyazlılar yıldız oyuncu için 3 milyon Avroluk teklifte bulundu.<br></p>
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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren son şampiyon Beşiktaş'ın, İspanya LaLiga ekibi Atletico Madrid ile olan sözleşmesini fesheden Brezilyalı futbolcu Diego Costa ile ilgilendiği gündemdeyken, İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın iddiasına göre siyah-beyazlılar yıldız oyuncu için 3 milyon Avroluk teklifte bulundu.

<p>Schira'nın daha önce yaptığı haberde, Beşiktaş'ın Costa'ya senelik 2,5 milyon Avroluk bir ücret teklif ettiği yer almıştı.<br></p>
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Schira'nın daha önce yaptığı haberde, Beşiktaş'ın Costa'ya senelik 2,5 milyon Avroluk bir ücret teklif ettiği yer almıştı.

<p>Habere göre Beşiktaş, Diego Costa’ya yıllık 3 milyon Avro'dan 2 yıllık yeni teklifte bulundu.<br></p>
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Habere göre Beşiktaş, Diego Costa’ya yıllık 3 milyon Avro'dan 2 yıllık yeni teklifte bulundu.

<p>Costa, geçmişte Chelsea, Real Valladolid, Celta Vigo, Braga ve Penafiel takımlarında oynamıştı.&nbsp;<br></p>
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Costa, geçmişte Chelsea, Real Valladolid, Celta Vigo, Braga ve Penafiel takımlarında oynamıştı. 

<p>Yıldız oyuncu, 2020-21 sezonunda toplam yedi resmi maça çıktı ve iki gol kaydetti.</p>
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Yıldız oyuncu, 2020-21 sezonunda toplam yedi resmi maça çıktı ve iki gol kaydetti.

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