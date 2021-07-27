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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren son şampiyon Beşiktaş'ın, İspanya LaLiga ekibi Atletico Madrid ile olan sözleşmesini fesheden Brezilyalı futbolcu Diego Costa ile ilgilendiği gündemdeyken, İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın iddiasına göre siyah-beyazlılar yıldız oyuncu için 3 milyon Avroluk teklifte bulundu.
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