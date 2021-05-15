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Uzun yıllar bisiklete binmeyen insanlar hem sağlıklarını korumak hem spor yapmak hem de sosyal mesafe açısından toplu taşıma araçlarını kullanmadan ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak için bisikletli yaşamı tercih etmeye başladılar.”

DÜŞÜK MALİYETLİ VE ÇEVRECİ DENETİM

Doğa dostu bir çözümle kaynak kullanımında önemli bir verim elde etmeye başladıklarına değinen İBB Zabıta Daire Başkanı Ulusoy, şu bilgileri paylaştı: