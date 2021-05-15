İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), “Bisikletli Zabıta” birimini kurdu. Göreve başlayan ekipler, atlı zabıtalarla birlikte Beyoğlu, Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi ile Üsküdar Meydanı ve Salacak’ta devriye attı. Bisikletli Zabıta ekipleri, daha çok, İstanbul’un turistik meydanlarında ve sahillerde görev yapacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Bisikletli Zabıta birimini kurdu. Ekipler, ilk devriyelerini İstanbul’un sembol meydanlarında attı. Son dönemde kullanımında artış gözlenen bisikletten, İBB hizmetlerinde de yararlanılmaya başladığının haberini Başkan Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesaplarından şöyle duyurdu:
PANDEMİDE BİSİKLET TERCİHİ ARTTI
Son dönemde yaşanan gelişmeler hakkında bilgi veren İBB Zabıta Daire Başkanı Engin Ulusoy da şunları kaydetti:
“Geçen yıl İBB Zabıta Teşkilatımıza kazandırdığımız ve tarihinde ilk olan İBB Atlı Zabıta birimine bu yılda yine tarihinde bir ilk olan İBB Bisikletli Zabıta ekiplerini dâhil ettik. İnsana, doğaya saygılı, elektrikli çevre dostu araçlar ile Zabıta denetim hizmetlerini geliştirmeye devam edeceğiz. Ülkemizde pandeminin de etkisi ile birlikte bisiklet kullanımında ciddi oranda artış gözlemlendi.
Uzun yıllar bisiklete binmeyen insanlar hem sağlıklarını korumak hem spor yapmak hem de sosyal mesafe açısından toplu taşıma araçlarını kullanmadan ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak için bisikletli yaşamı tercih etmeye başladılar.”
DÜŞÜK MALİYETLİ VE ÇEVRECİ DENETİM
Doğa dostu bir çözümle kaynak kullanımında önemli bir verim elde etmeye başladıklarına değinen İBB Zabıta Daire Başkanı Ulusoy, şu bilgileri paylaştı:
“Motorlu araçlar ile sürdürülen zabıta hizmetleri artık bisiklet ile de entegre edilerek yıllık maliyet planında büyük oranda tasarruf sağlanması planlandı. İstanbul’da nüfus yoğunluğuna paralel yaşanan trafik problemleri, hava kirliliği ve gürültü hem insan sağlığını hem de kent yaşantısını olumsuz yönde etkilemektedir. Sağlıklı, ekonomik ve doğa dostu olan bisiklet, kent içi ulaşım problemlerinde en önemli çözümlerden biri olarak görülmektedir.
Doğalgaz ve petrol gibi fosil yakıtların kullanımı sonucu ortaya çıkan karbondioksit gazı, çevreyi tehdit eden faktörler arasındadır. Bisikletli ulaşım, karbon salınımını azalttığı için çevre dostudur. Motorlu araçlar ile sürdürülen zabıta hizmetlerinin bir kısmı artık Atlı Zabıta ekiplerinin yanı sıra Bisikletli Zabıta ekipleri ile çok daha ekonomik, sağlıklı ve doğa dostu olan bisikletlerle yürütülecek. Bisikletli Zabıta ekipleri, İstanbul’un turistik meydanlarında ve sahillerde denetimlerini sürdürecekler.”
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