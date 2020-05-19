Türkiye'nin ilk yelkenli okul gemisi olan STS Bodrum, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101. yılında Halikarnas İskeleden Bodrum Liman'a yaptığı temsili seyir ile ilgi odağı oldu. Marşlar ve kahramanlık türküleriyle seyrine başlayan tekne, Kumbahçe açıklarında düzenlediği ışık gösterisiyle Bodrum’a 19 Mayıs coşkusunu yaşattı.
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Emel Çakaloğlu ve Belediye birim müdürlerinin ellerinde Türk Bayrakları ile katıldığı sembolik yolculuk sosyal medyadan canlı olarak yayınlanırken, yüzlerce vatandaş evlerinin balkonlarına ve bahçelerine çıkarak hep bir ağızdan tekneden yükselen marşlara eşlik etti.
19 Mayıs'ın arefesinde Bodrum Belediyesi'nin organizasyonu ile gerçekleştirilen etkinlik Kumbahçe sahilinden geçen vatandaşlar tarafından hayranlıkla izlendi. Cep telefonları ile o anları ölümsüzleştiren vatandaşların coşkusuna Halikarnas İskelesi ve Bodrum Liman içinde bağlı teknelerden yükselen siren sesleri eşlik etti.
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