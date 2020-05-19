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Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Emel Çakaloğlu ve Belediye birim müdürlerinin ellerinde Türk Bayrakları ile katıldığı sembolik yolculuk sosyal medyadan canlı olarak yayınlanırken, yüzlerce vatandaş evlerinin balkonlarına ve bahçelerine çıkarak hep bir ağızdan tekneden yükselen marşlara eşlik etti.

