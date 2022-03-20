Boji köpek İstanbul'u karış karış gezmeye devam ediyor

SOSYAL MEDYA FENOMENİ

Boji, uluslararası haber ajansları ve yayın organlarında haber oldu ve ünü Reuters haber ajansı aracılığıyla dünyaya yayıldı.

Boji adına Türkçe ve İngilizce Tweet'leri bulunan ve 20 Kasım 2021 itibarıyla 110.000'e yakın takipçisi olan bir Twitter hesabı bulunuyor.

Ayrıca, Instagram'da da 105 bin takipçisi var.