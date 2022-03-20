Boji köpek İstanbul'u karış karış gezmeye devam ediyor
İstanbul'u akla gelebilecek her türlü toplu taşıma aracıyla gezen Boji, sosyal medya kullanıcılarının fotoğraflarını çekip paylaşmasıyla herkesin sevgisini kazandı.
Boji'nin üzerindeki mikroçip sayesinde karış karış İstanbul'u gezdiği kayıt altına alındı. Ancak haftanın belirli günlerini bakımevinde geçirmesi gerekiyor.
Son olarak İBB Başkanı İmamoğlu, Boji'nin iş insanı Ömer Koç tarafından sahiplenildiğini duyurdu.
SOSYAL MEDYA FENOMENİ
Boji, uluslararası haber ajansları ve yayın organlarında haber oldu ve ünü Reuters haber ajansı aracılığıyla dünyaya yayıldı.
Boji adına Türkçe ve İngilizce Tweet'leri bulunan ve 20 Kasım 2021 itibarıyla 110.000'e yakın takipçisi olan bir Twitter hesabı bulunuyor.
Ayrıca, Instagram'da da 105 bin takipçisi var.
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