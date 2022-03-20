Boji köpek İstanbul'u karış karış gezmeye devam ediyor

cumhuriyet.com.tr
20 Mart 2022 Pazar, 13:23
<p>İstanbul'u akla gelebilecek her türlü <strong>toplu taşıma aracıyla gezen Boji,</strong> sosyal medya kullanıcılarının fotoğraflarını çekip paylaşmasıyla herkesin sevgisini kazandı.</p><p>Boji'nin üzerindeki mikroçip sayesinde karış karış İstanbul'u gezdiği kayıt altına alındı. Ancak haftanın belirli günlerini bakımevinde geçirmesi gerekiyor.</p><p>Son olarak İBB Başkanı İmamoğlu, Boji'nin <strong>iş insanı Ömer Koç tarafından sahiplenildiğini duyurdu.</strong></p>

İstanbul'u akla gelebilecek her türlü toplu taşıma aracıyla gezen Boji, sosyal medya kullanıcılarının fotoğraflarını çekip paylaşmasıyla herkesin sevgisini kazandı.

Boji'nin üzerindeki mikroçip sayesinde karış karış İstanbul'u gezdiği kayıt altına alındı. Ancak haftanın belirli günlerini bakımevinde geçirmesi gerekiyor.

Son olarak İBB Başkanı İmamoğlu, Boji'nin iş insanı Ömer Koç tarafından sahiplenildiğini duyurdu.

<p>Boji, <strong>kangal ve çoban köpeği kırması.</strong><br></p>

Boji, kangal ve çoban köpeği kırması.

<p>İstanbul'da<strong> toplu taşımayla ilçe ilçe gezmesi</strong> <em>2021 yılında</em> tanınmasını sağladı.</p>

İstanbul'da toplu taşımayla ilçe ilçe gezmesi 2021 yılında tanınmasını sağladı.

<p>Metroya bindiğinde <strong>boji alanında uyukladığı</strong> için bu isimle anılır oldu.<br></p>

Metroya bindiğinde boji alanında uyukladığı için bu isimle anılır oldu.

<p>Gezileri sırasında çekilen fotoğrafları sosyal medyada yayıldı.<br></p>

Gezileri sırasında çekilen fotoğrafları sosyal medyada yayıldı.

<p><span id="_mce_caret" data-mce-bogus="1" data-mce-type="format-caret"><strong>BOJİ GEZİYOR</strong></span></p><p><em>18 Ağustos 2021 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Boji'ye takılan mikroçip sayesinde</em> Boji'nin<strong> bir gün içinde iki yaka arası da dahil</strong> olmak üzere<strong> 29 durak gezdiği tespit edildi.</strong><br></p>

BOJİ GEZİYOR

18 Ağustos 2021 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Boji'ye takılan mikroçip sayesinde Boji'nin bir gün içinde iki yaka arası da dahil olmak üzere 29 durak gezdiği tespit edildi.

<p style="text-align: left;" data-mce-style="text-align: left;">Boji'nin rotasının takip edilebilmesi amacıyla bir uygulama da geliştirildi.</p>

Boji'nin rotasının takip edilebilmesi amacıyla bir uygulama da geliştirildi.

<p><strong>BOJİ NEREDE YAŞIYOR?</strong></p><p>Ekim 2021 itibarıyla Boji'nin beslenmesini Metro İstanbul üstlendi.</p><p> Kadıköy-Moda Tramvay Hattı'nda onun için bir kulübe yapıldı.</p><p>Belli günlerini Belediye'nin bakımevinde geçiriyor.<br></p>

BOJİ NEREDE YAŞIYOR?

Ekim 2021 itibarıyla Boji'nin beslenmesini Metro İstanbul üstlendi.

Kadıköy-Moda Tramvay Hattı'nda onun için bir kulübe yapıldı.

Belli günlerini Belediye'nin bakımevinde geçiriyor.

<p><strong>SOSYAL MEDYA FENOMENİ</strong></p><p>Boji, uluslararası haber ajansları ve yayın organlarında haber oldu ve ünü <em>Reuters haber ajansı</em> aracılığıyla dünyaya yayıldı.</p><p>Boji adına Türkçe ve İngilizce Tweet'leri bulunan ve 20 Kasım 2021 itibarıyla <strong>110.000'e yakın takipçisi olan bir Twitter hesabı bulunuyor.</strong> </p><p>Ayrıca,<strong> Instagram'da da 105 bin takipçisi var.</strong></p>

SOSYAL MEDYA FENOMENİ

Boji, uluslararası haber ajansları ve yayın organlarında haber oldu ve ünü Reuters haber ajansı aracılığıyla dünyaya yayıldı.

Boji adına Türkçe ve İngilizce Tweet'leri bulunan ve 20 Kasım 2021 itibarıyla 110.000'e yakın takipçisi olan bir Twitter hesabı bulunuyor.

Ayrıca, Instagram'da da 105 bin takipçisi var.

<p><strong>BOJİ SAHİPLENİLDİ Mİ?</strong></p><p>Üzerindeki GPS takip cihazı ile Boji her gün takip edilen Boji, 2022 yılında iş insanı<strong> Ömer Koç tarafından sahiplenildi.</strong><br></p>

BOJİ SAHİPLENİLDİ Mİ?

Üzerindeki GPS takip cihazı ile Boji her gün takip edilen Boji, 2022 yılında iş insanı Ömer Koç tarafından sahiplenildi.

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