Buca'da metro şöleni

cumhuriyet.com.tr
15 Şubat 2022 Salı, 09:46
Buca'da metro şöleni

İzmir tarihinin en büyük yatırımı Buca Metrosu’nun temel atma töreni şarkıcı Zeynep Bastık ve Anıl Piyancı'nın verdiği konserle sona erdi.

Buca'da metro şöleni

Soğuğa rağmen binlerce İzmirli tören alanını terk etmedi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Bugün bizim bayramımızdı. Güzel İzmir'in güzel insanları, hepinizi çok seviyorum. Bayramımız kutlu olsun" dedi.

Buca'da metro şöleni

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla yapılan Buca Metrosu'nun temel atma töreni şölen havasında geçti.

Buca'da metro şöleni

Dövizleri, pankartları ve sloganlarıyla tören alanını hıncahınç dolduran onbinlerce İzmirli tören sonunda Anıl Piyancı ve Zeynep Bastık’ın şarkılarıyla coştu.

Buca'da metro şöleni

Temel atma töreninin ardından önce rap sanatçısı Anıl Piyancı sonra da Zeynep Bastık sahne aldı. Bastık büyüdüğü şehirde konser vermenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, “Çok mutluyum. Harika bir kalabalık var.

Buca'da metro şöleni

Soyer: Bugün bizim bayramımız

Bastık’ın seslendirdiği ilk üç şarkının ardından sahneye çıkan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Zeynep Bastık'a çiçek verdi. Soyer, “Bugün bizim bayramımızdı. Bu güzel bayramı en güzel şekilde kutlamak sizinle nasip oldu. Güzel İzmir. Güzel İzmir'in güzel insanları, hepinizi çok seviyorum. Bayramımız kutlu olsun” diye konuştu.

Buca'da metro şöleni

Soğuk havaya rağmen tören alanını terk etmeyen binlerce İzmirli, şarkılarını Bastık’la beraber söyledi.

Buca'da metro şöleni


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