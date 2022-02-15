Buca'da metro şöleni
Soyer: Bugün bizim bayramımız
Bastık’ın seslendirdiği ilk üç şarkının ardından sahneye çıkan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Zeynep Bastık'a çiçek verdi. Soyer, “Bugün bizim bayramımızdı. Bu güzel bayramı en güzel şekilde kutlamak sizinle nasip oldu. Güzel İzmir. Güzel İzmir'in güzel insanları, hepinizi çok seviyorum. Bayramımız kutlu olsun” diye konuştu.
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