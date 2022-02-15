Buca'da metro şöleni

Soyer: Bugün bizim bayramımız



Bastık’ın seslendirdiği ilk üç şarkının ardından sahneye çıkan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Zeynep Bastık'a çiçek verdi. Soyer, “Bugün bizim bayramımızdı. Bu güzel bayramı en güzel şekilde kutlamak sizinle nasip oldu. Güzel İzmir. Güzel İzmir'in güzel insanları, hepinizi çok seviyorum. Bayramımız kutlu olsun” diye konuştu.