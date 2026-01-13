ABD neden Grönland'ı istiyor? Tüm dengeleri değiştirecek 3 ana sebep!

Dünyanın en büyük adası Grönland, yalnızca devasa buz örtüsüyle değil, buzulların altında bulunduğu iddia edilen doğal kaynak zenginliğiyle de yeniden gündeme geldi. Kritik hammaddelerden lityum ve nadir toprak elementlerine, değerli metallere, hatta petrol ve gaza kadar uzanan bu potansiyelin, küresel enerji dönüşümünde kilit rol oynayabileceği belirtiliyor.

BUZUN ALTINDAKİ BİLİNMEZLİK

Uzmanların altını çizdiği temel nokta, Grönland’ın buzdan arınmış alanlarının adanın toplam yüzeyinin beşte birinden bile az olması. “Görünen” alan geniş olsa da asıl belirsizlik, kilometrelerce kalınlıktaki buz tabakasının altındaki geniş coğrafyada bulunuyor. Bu durum, henüz haritalanmamış ya da doğrulanmamış çok büyük doğal kaynakların var olabileceği ihtimalini güçlendiriyor.

PETROL VE GAZ İDDİASI

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu’nun (USGS) bazı değerlendirmelerinde, Kuzeydoğu Grönland’ın karasal alanlarında, buzla kaplı bölgeler dahil olmak üzere yaklaşık 31 milyar varil petrol eşdeğeri hidrokarbon bulunabileceği öne sürülüyor. Kâğıt üzerindeki bu ölçek, enerji piyasaları açısından “oyun değiştirici” olarak değerlendirilebilecek bir potansiyele işaret ediyor.

Ancak uzmanlara göre mesele yalnızca rezervin büyüklüğüyle sınırlı değil. Grönland’da arama ve üretim faaliyetleri; uzaklık, sert iklim koşulları, kısa çalışma sezonları, altyapı eksikliği ve yüksek lojistik maliyetler nedeniyle dünyanın birçok bölgesine kıyasla çok daha zor yürütülüyor. Bu nedenle “büyük potansiyel” söylemine rağmen ticari keşiflerin sınırlı kaldığı, özellikle karasal sedimanter havzalarda maliyetlerin caydırıcı olabildiği ifade ediliyor. Buna karşın adanın çevresindeki deniz alanlarında da geniş petrol sistemleri bulunabileceğine yönelik araştırmaların arttığı aktarılıyor.

JEOLOJİK ZENGİNLİK

Jeologlara göre Grönland’ı eşsiz kılan unsur, 4 milyar yıla uzanan karmaşık jeolojik geçmişi. Dünyanın en yaşlı kayaçlarından bazıları bu bölgede yer alıyor. Hatta “doğal” (göktaşlarından gelmeyen) büyük demir kütleleri gibi sıra dışı oluşumların varlığından söz ediliyor.

1970’li yıllarda, elmas taşıyabilen kimberlit yapılar keşfedilmiş olsa da, zorlu doğa koşulları ve yüksek maliyetler nedeniyle bu bulgular bugüne kadar geniş ölçekli bir madencilik faaliyetine dönüşmedi. Uzmanlar, Grönland’daki kaynak çeşitliliğini üç ana jeolojik süreçle ilişkilendiriyor: dağ oluşumu, kıtasal yarılma ve volkanik faaliyet. Bu üç “reçetenin” aynı bölgede bir araya gelmesi, hem metaller hem de kritik hammaddeler açısından sıra dışı bir potansiyel yaratıyor.

Dağ oluşumu dönemlerinde kabuğun kırılıp çatlamasıyla oluşan fay hatlarına altın ve değerli taşların, örneğin yakutun, yerleşebildiği belirtiliyor. Kıtasal yarılma süreçleri ise petrol ve gaz sistemleri için uygun jeolojik havzalar oluşturabiliyor. Volkanik geçmiş de nadir toprak elementleri gibi kritik hammaddelerin oluşumunda önemli rol oynuyor.

KRİTİK HAMMADDE YARIŞI

Enerji dönüşümünün “gizli kahramanları” olarak tanımlanan nadir toprak elementleri, rüzgâr türbinlerinden elektrikli araç motorlarına, yüksek sıcaklıkta çalışan mıknatıslardan savunma sanayisine kadar pek çok alanda kullanılıyor. Bu nedenle nadir toprak elementlerinin arzı, yalnızca ekonomik değil aynı zamanda jeopolitik bir mesele haline gelmiş durumda.

Araştırmalar, Grönland’da buz altında kalan bazı nadir toprak elementi yataklarının hacim açısından dünyanın en büyükleri arasında yer alabileceğini öne sürüyor. Özellikle disprozyum ve neodimyum gibi stratejik elementlerde, buz altındaki rezervlerin gelecekteki küresel talebin yüzde 25’inden fazlasını karşılayabilecek büyüklükte olabileceği iddia ediliyor. Bu iki element için yapılan toplam büyüklük tahmini ise yaklaşık 40 milyon ton seviyesinde dile getiriliyor.

Grafit de dikkat çeken başlıklardan biri olarak öne çıkıyor. Lityum pillerin üretiminde kritik bir bileşen olan grafitin, Grönland’da yeterince araştırılmamış ancak önemli bir potansiyel barındırabileceği değerlendiriliyor.

MALİYET VE ÇEVRE BASKISI

En çarpıcı başlıklardan biri ise iklim krizi ile madencilik faaliyetleri arasındaki ikilem. Grönland’da 1995 yılından bu yana Arnavutluk büyüklüğünde bir alanın eridiği belirtilirken, küresel emisyonlar hızla düşmezse bu eğilimin artabileceği vurgulanıyor. Buzulların çekilmesi yer altı kaynaklarına erişimi kolaylaştırsa da aynı süreç deniz seviyesinin yükselmesi ve bakir doğa üzerindeki baskının artması anlamına geliyor.

Teknolojik gelişmeler sayesinde yer radarı gibi yöntemlerle, 2 kilometre kalınlığa kadar buz tabakasının altındaki ana kaya topoğrafyasının daha net biçimde haritalanabildiği ifade ediliyor. Buna rağmen buz altındaki arama çalışmaları yavaş ilerliyor. Asıl tartışma ise yalnızca kaynakların bulunabilirliği değil, çıkarımın çevresel etkileri ve uzun vadeli sürdürülebilirliği üzerinde yoğunlaşıyor.

Grönland’da madencilik ve kaynak çıkarım faaliyetlerinin 1970’lerden bu yana kapsamlı yasal çerçevelerle sıkı biçimde düzenlendiği aktarılıyor. Ancak enerji dönüşümünün hızlanması ve büyük ekonomilerin tedarik zincirlerini güvence altına alma isteği, önümüzdeki yıllarda daha fazla lisans ve daha hızlı arama yönünde baskı yaratabilir. Özellikle ABD’nin Grönland’a yönelik artan ilgisinin bu tartışmaları daha da büyütebileceği belirtiliyor.

Sonuç olarak Grönland, bir yandan enerji dönüşümünün ihtiyaç duyduğu kritik hammaddeler için stratejik bir merkez olarak görülürken, diğer yandan iklim krizinin en hassas cephelerinden biri olarak öne çıkıyor.