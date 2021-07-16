4
Geçtiğimiz sezon Benfica'dan kiralanan Gedson Fernandes'in transferindeki gecikmeyi Portekiz kulübündeki değişime bağlayan Başkan Elmas, "Tam oyuncuyla anlaşmıştık ancak Benfica kulübünde adeta devrim oldu. Kısa sürede Gedson Fernandes'in aramıza katılacağını düşünüyorum. Oyuncu gelmek istiyor" dedi.
Video Haberler
- Tacizciyi otobüste ifşa edip kameraya aldı
- Beşiktaş'ta ters durak şaşkınlığı
- Fırtınada minarenin sallandığı anlar kamerada
- Korkunç olay! Kayınvalidesine benzin döküp yaktı
- Skandal görüntüler diğer sürücüler tarafından kaydedildi
- TEM Otoyolu’nda TIR devrildi! Uzun kuyruklar oluştu
- Temizlik görevlisi bayılan kuşa böyle su içirdi
- Pazar savaş alanına döndü! Kavga anı kamerada
- Zırhlı askeri araç şarampole devrildi: 3 asker yaralı
- Bursa'da korkunç olay: 1 ölü, 1 yaralı