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Oğlunun yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına hakim olamayan anne Yasemin İğneci, "Çocuğum sürekli karanlıkta kalıyor. Işığa çıkaramıyorum. Bulunduğu ortam karanlık olması gerekiyor. Dışarıya çıktığında enfeksiyon kapma riski var. Gözleri görmüyor her tarafa çarpıyor. Güneşe alerjisi olduğu için yaraları artıyor. Odanın içerisinde dahi ortamın karanlık olması lazım. Ben de perdeyle pencereyi kapatıyorum. Gün batımından sonra çıkarıyorum. O zaman da tek bırakamıyorum çünkü gözleri görmediği için çarpıp düşüyor. Kendisi de 'Anne ben niye herkes gibi çıkıp oynayamıyorum. Ben neden koşmuyorum? Anne ne zaman yüzüm iyileşecek?' diyor. 2 yaşından beri çocuğum dışarı yüzü görmüyor. 10 kez ameliyat geçirdi. Bacaklarından parça alıp yüzüne koydular. Çocukluğunu yaşayamadı. Çocuklar oyun oynadığında hevesleniyor. İlaçlarını sürdüğümde 'Allah'ım sen bana yardım et. Anne beni kurtarın' diye ağlıyor. Pansumanını evde kendim yapıyorum. Sürekli hastanelere götüremiyoruz. Kontrol için Ankara'ya gitmesi gerekiyor maddi durumumuzdan dolayı götüremiyorum. Abileri kardeşinin ilaçları için çobanlık yapan babalarına yardım ediyor. Ne olur evladımı bu karanlıktan kurtarın. Salih'imin yüzü gülsün" dedi.