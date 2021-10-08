Cristiano Ronaldo, Eylül ayının en iyi futbolcusu seçildi

cumhuriyet.com.tr
08 Ekim 2021 Cuma, 15:54
<p>Manchester United formasıyla İngiltere'ye geri dönen Ronaldo, Premier Lig'e damga vurmaya devam ediyor.&nbsp;</p>

Manchester United formasıyla İngiltere'ye geri dönen Ronaldo, Premier Lig'e damga vurmaya devam ediyor. 

<p>Manchester United'a geri dönen 36 yaşındaki Cristiano Ronaldo, Premier Lig'de eylül ayının en iyi futbolcusu seçildi.</p>

Manchester United'a geri dönen 36 yaşındaki Cristiano Ronaldo, Premier Lig'de eylül ayının en iyi futbolcusu seçildi.

<p>Portekizli futbolcu, borsada takımının değerini 650 milyon Avro daha yukarı taşıdı. Ronaldo, Eylül ayında en iyi futbolcu seçildi.</p>

Portekizli futbolcu, borsada takımının değerini 650 milyon Avro daha yukarı taşıdı. Ronaldo, Eylül ayında en iyi futbolcu seçildi.

<p>Ronaldo, Premier Lig'de 4 maçta 3 gol, Şampiyonlar Ligi'nde 2 maçta 2 gol olmak üzere toplam 6 maçta 5 gol kaydetti.</p>

Ronaldo, Premier Lig'de 4 maçta 3 gol, Şampiyonlar Ligi'nde 2 maçta 2 gol olmak üzere toplam 6 maçta 5 gol kaydetti.

<p>Öte yandan 7 maçta 14 puan toplayan Manchester United, Premier Lig'de 4. sırada yer alıyor.</p>

Öte yandan 7 maçta 14 puan toplayan Manchester United, Premier Lig'de 4. sırada yer alıyor.

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler