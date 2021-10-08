Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'de Trabzonspor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarına devam etti. Sarı-lacivertli takımda Jose Sosa ve İrfan Can Kahveci gelişmesi yaşandı.

İHA
08 Ekim 2021 Cuma, 14:51
Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Fenerbahçe, Süper Lig’in 9. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.


Fenerbahçe, Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve çabukluk hareketlerinin ardından pas çalışması ile devam etti. Dar alanda yapılan çift kale maç sonrası taktiksel ve bireysel çalışmalarla idman tamamlandı.


Sosa, kademeli olarak takımla çalışmalara devam ederken, İrfan Can Kahveci ise özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü.


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