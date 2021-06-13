<p>Danimarka'nın Finlandiya ile oynadığı maçta kalp krizi geçiren Eriksen'in durumu hala merak konusu.&nbsp;</p>
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Danimarka'nın Finlandiya ile oynadığı maçta kalp krizi geçiren Eriksen'in durumu hala merak konusu. 

<p>Danimarka Futbol Federasyonu, Eriksen'in durumunun stabil olduğunu takım arkadaşlarına sevgi gönderdiğini açıkladı.<br></p>
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Danimarka Futbol Federasyonu, Eriksen'in durumunun stabil olduğunu takım arkadaşlarına sevgi gönderdiğini açıkladı.

<p>Danimarka Futbol Federasyonu yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:&nbsp;</p>
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Danimarka Futbol Federasyonu yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: 

<p>Bu sabah Eriksen ile konuştuk. Durumu stabil ve ileri tetkikler için hastanede kalmaya devam edecek. Milli Takım kadrosu ve ekibi, dün yaşananlardan sonra kriz yardımı aldı ve bundan sonra da birbirlerinin yanında olmaya devam edecekler. Eriksen ve ailesine desteklerini ileten herkese teşekkür ediyoruz.</p>
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Bu sabah Eriksen ile konuştuk. Durumu stabil ve ileri tetkikler için hastanede kalmaya devam edecek. Milli Takım kadrosu ve ekibi, dün yaşananlardan sonra kriz yardımı aldı ve bundan sonra da birbirlerinin yanında olmaya devam edecekler. Eriksen ve ailesine desteklerini ileten herkese teşekkür ediyoruz.

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