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Bu sabah Eriksen ile konuştuk. Durumu stabil ve ileri tetkikler için hastanede kalmaya devam edecek. Milli Takım kadrosu ve ekibi, dün yaşananlardan sonra kriz yardımı aldı ve bundan sonra da birbirlerinin yanında olmaya devam edecekler. Eriksen ve ailesine desteklerini ileten herkese teşekkür ediyoruz.