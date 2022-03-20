Demet Evgar evlenirken annesinin gelinliğini giydi

cumhuriyet.com.tr
20 Mart 2022 Pazar, 11:55
<p>Ünlü oyuncu Demet Evgar ile işletmeci Levent Babataş, önceki gün aile arasında kıyılan nikahla dünyaevine girdi. Oyuncunun Emirgan'daki evinde gerçekleşen nikahı Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç kıydı.</p>

Ünlü oyuncu Demet Evgar ile işletmeci Levent Babataş, önceki gün aile arasında kıyılan nikahla dünyaevine girdi. Oyuncunun Emirgan'daki evinde gerçekleşen nikahı Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç kıydı.

<p>3,5 aylık hamile olduğu iddia edilen Evgar’ın nikah şahitliğini çocukluk arkadaşları Duygu Acar ve Selen Öztürk yaparken, Levent Babataş’ın nikah şahitliğini ise çiftin yakın arkadaşları Özlem Oğuz ve Yeşim Koçak üstlendi.</p>

3,5 aylık hamile olduğu iddia edilen Evgar’ın nikah şahitliğini çocukluk arkadaşları Duygu Acar ve Selen Öztürk yaparken, Levent Babataş’ın nikah şahitliğini ise çiftin yakın arkadaşları Özlem Oğuz ve Yeşim Koçak üstlendi.

<p>Pandemi nedeniyle aile arasında yapılan nikah töreninin ardından çiftin düğünü, dostlarının da katılımıyla yaz aylarında gerçekleşecek.</p>

Pandemi nedeniyle aile arasında yapılan nikah töreninin ardından çiftin düğünü, dostlarının da katılımıyla yaz aylarında gerçekleşecek.

<p><strong>GELİNLİK ANNESİNDEN KALMA</strong></p><p>Instagram hesabından nikah fotoğraflarını yayınlayan 41 yaşındaki oyuncu, "Yaptığı şeyi tutku ve adanmışlıkla yapanlarla çalışmak mutluluk verici. Beni dünyaya geldiğim andan itibaren destekleyen, sevgisiyle saran eşsiz, büyük ailem, güzel dileklerini duygulu mesajlarını bize ileten tüm dostlar iyi ki varsınız" mesajını yazdı.</p><p>Evgar, nikah töreninde giydiği gelinliğin annesinin olduğunu açıkladı. Ünlü oyuncunun gelinliğinin altına giydiği sarı süet botlar da dikkat çekti.</p>

GELİNLİK ANNESİNDEN KALMA

Instagram hesabından nikah fotoğraflarını yayınlayan 41 yaşındaki oyuncu, "Yaptığı şeyi tutku ve adanmışlıkla yapanlarla çalışmak mutluluk verici. Beni dünyaya geldiğim andan itibaren destekleyen, sevgisiyle saran eşsiz, büyük ailem, güzel dileklerini duygulu mesajlarını bize ileten tüm dostlar iyi ki varsınız" mesajını yazdı.

Evgar, nikah töreninde giydiği gelinliğin annesinin olduğunu açıkladı. Ünlü oyuncunun gelinliğinin altına giydiği sarı süet botlar da dikkat çekti.

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