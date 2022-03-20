Demet Evgar evlenirken annesinin gelinliğini giydi

GELİNLİK ANNESİNDEN KALMA

Instagram hesabından nikah fotoğraflarını yayınlayan 41 yaşındaki oyuncu, "Yaptığı şeyi tutku ve adanmışlıkla yapanlarla çalışmak mutluluk verici. Beni dünyaya geldiğim andan itibaren destekleyen, sevgisiyle saran eşsiz, büyük ailem, güzel dileklerini duygulu mesajlarını bize ileten tüm dostlar iyi ki varsınız" mesajını yazdı.

Evgar, nikah töreninde giydiği gelinliğin annesinin olduğunu açıkladı. Ünlü oyuncunun gelinliğinin altına giydiği sarı süet botlar da dikkat çekti.