Üretime başlamasının ardından kısa sürede tercih edilir hale geldiğini
belirten Avcı, "İlk başlarda acaba yapabilir miyiz diye düşünürken
müşterilerimiz arasında marka haline geldik. İnsanlar çilek alırken 'Nevşehir
çileği mi?' diye sormaya başladı. Her yıl ekim alanımızı artırıyoruz ve
talepleri karşılamaya çalışıyoruz. Bölgenin yüksek rakımlı olması, havanın ise
gündüz sıcak gece de soğuk olması çileğin farklı bir aroma kazanmasını
sağlıyor." diye konuştu.
"Geçen yıla kadar Kuveyt, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi
Arabistan ile Türkiye'nin çeşitli bölgelerine gönderdik. Bu yıl hasat sezonu
biraz geç başladı. Aynı şekilde iç ve dış piyasaya ürün göndereceğiz. Çok fazla
olan talepleri karşılamakta zorluk çekiyoruz. Gelecek yıl araziyi daha da
genişletmeyi düşünüyoruz.''
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