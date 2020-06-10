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Üretime başlamasının ardından kısa sürede tercih edilir hale geldiğini belirten Avcı, "İlk başlarda acaba yapabilir miyiz diye düşünürken müşterilerimiz arasında marka haline geldik. İnsanlar çilek alırken 'Nevşehir çileği mi?' diye sormaya başladı. Her yıl ekim alanımızı artırıyoruz ve talepleri karşılamaya çalışıyoruz. Bölgenin yüksek rakımlı olması, havanın ise gündüz sıcak gece de soğuk olması çileğin farklı bir aroma kazanmasını sağlıyor." diye konuştu.