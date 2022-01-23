Derbide gülen taraf Trabzonspor! | Galatasaray 1-2 Trabzonspor

Sarı-kırmızılıların golünü 31. dakikada penaltı vuruşuyla Cicaldau kaydetti. İlk yarı bu skorla tamamlanırken, Trabzonspor 84. dakikada Bakasetas ile skoru dengeledi. Bu golden 6 dakika sonra bordo-mavililer Edin Visca ile öne geçti ve mücadele bu skorla tamamlandı.