Derbide gülen taraf Trabzonspor! | Galatasaray 1-2 Trabzonspor

cumhuriyet.com.tr
23 Ocak 2022 Pazar, 17:56
Derbide gülen taraf Trabzonspor! | Galatasaray 1-2 Trabzonspor

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, sahasında Trabzonspor'u konuk etti.

Derbide gülen taraf Trabzonspor! | Galatasaray 1-2 Trabzonspor

Galatasaray, önde başladığı mücadeleyi 2-1 yenik tamamladı.

Derbide gülen taraf Trabzonspor! | Galatasaray 1-2 Trabzonspor

Sarı-kırmızılıların golünü 31. dakikada penaltı vuruşuyla Cicaldau kaydetti. İlk yarı bu skorla tamamlanırken, Trabzonspor 84. dakikada Bakasetas ile skoru dengeledi. Bu golden 6 dakika sonra bordo-mavililer Edin Visca ile öne geçti ve mücadele bu skorla tamamlandı.

Derbide gülen taraf Trabzonspor! | Galatasaray 1-2 Trabzonspor

Sarı-kırmızılı ekip Torrent önderliğinde oynadığı 3. maçtan da puansız döndü. Galatasaray 27 puanla 15. sırada yer alırken, lider Trabzonspor puanını 54 yaptı. 

Derbide gülen taraf Trabzonspor! | Galatasaray 1-2 Trabzonspor

Galatasaray önümüzdeki hafta Aytemiz Alanyaspor deplasmanına konuk olacak. Trabzonspor ise sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak. 


}

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler