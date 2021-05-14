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SAĞANAK YAĞIŞ İÇİN UYARI GELDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Doğu Anadolu’nun doğusu ile zamanla Marmara’nın Trakya kesiminin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Iğdır’ın güneyi, Ağrı’nın ve Van’ın doğusu, Kırklareli’nin kuzey kesimleri ile Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah saatlerinde Doğu Akdeniz’de, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.