Ehliyette yeni dönem: Ceza geliyor
İçişleri Bakanlığı 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen ehliyetlerin yenilenmesi için verilen süreyi 31 Aralık 2022'ye kadar uzatmıştı. Eski tip ehliyetlerin yenileme işleminin doğabilecek cezaların önüne geçilmesi için 2022 yılı bitmeden yapılması gerekiyor. Ehliyet yenileme randevusu Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü internet sitesi üzerinden veya ALO 199 hattından alınıyor. Gerekli evrakları ve ehliyet yenileme ücretini yatıran kişiler yenileme işlemlerini kolayca yapabiliyor.
2022 EHLİYET YENİLEME EVRAKLARI NELERDİR?
*Kimlik Belgesi
*Sürücü Sağlık Raporu
*Sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı
*1 adet biyometrik fotoğraf
*Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan
*Adli Sicil Belgesi (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir. Ayrıca E-devlet üzerinden temin edilebilir.)
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