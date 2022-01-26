Ehliyette yeni dönem: Ceza geliyor

cumhuriyet.com.tr
26 Ocak 2022 Çarşamba, 15:51
Ehliyette yeni dönem: Ceza geliyor

Eski ehliyet sahipleri için önemli uyarı geldi. Eski ehliyete sahip yurttaşların 2022 yılı içerisinde yeni ehliyetlere geçmesi gerekiyor. Ehliyet yenileme işleminin tarihi geçirildiği takdirde idari para cezası verilecek.

Ehliyette yeni dönem: Ceza geliyor

İçişleri Bakanlığı 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen ehliyetlerin yenilenmesi için verilen süreyi 31 Aralık 2022'ye kadar uzatmıştı. Eski ehliyete sahip yurttaşların 2022 yılı içerisinde yeni ehliyetlere geçmesi gerekiyor. Eski ehliyetini değiştirmeyenleri idari para cezası bekliyor.

Ehliyette yeni dönem: Ceza geliyor

Haber Global'de yer alan habere göre, ehliyet yenileme randevusu Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü üzerinden internet sitesi veya telefon ile alınıyor. Ancak ehliyet yenileme işlemi için bazı belge ve evrakların önceden hazırlanarak randevu saatinde götürülmesi gerekiyor. 

Ehliyette yeni dönem: Ceza geliyor

Ehliyet ücretinin de randevu zamanından önce yatırılması şartı var. Ehliyet yenilme ücreti her yıl değişiklik gösteriyor.

Ehliyette yeni dönem: Ceza geliyor

İçişleri Bakanlığı 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen ehliyetlerin yenilenmesi için verilen süreyi 31 Aralık 2022'ye kadar uzatmıştı. Eski tip ehliyetlerin yenileme işleminin doğabilecek cezaların önüne geçilmesi için 2022 yılı bitmeden yapılması gerekiyor. Ehliyet yenileme randevusu Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü internet sitesi üzerinden veya ALO 199 hattından alınıyor. Gerekli evrakları ve ehliyet yenileme ücretini yatıran kişiler yenileme işlemlerini kolayca yapabiliyor.

Ehliyette yeni dönem: Ceza geliyor

2022 EHLİYET YENİLEME EVRAKLARI NELERDİR?

*Kimlik Belgesi

*Sürücü Sağlık Raporu

*Sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı

*1 adet biyometrik fotoğraf

*Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan

*Adli Sicil Belgesi (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir. Ayrıca E-devlet üzerinden temin edilebilir.)

Ehliyette yeni dönem: Ceza geliyor

EHLİYET YENİLEME SON TARİH NE ZAMAN?

Ehliyet yenileme son başvuru tarihi 31.12.2022'dir. Belirtilen tarihe kadar eski ehliyet kullanılabilir.


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