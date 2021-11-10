Ekim ayında en çok etkileşim alan kulüpler açıklandı

cumhuriyet.com.tr
10 Kasım 2021 Çarşamba, 19:54
<p>Deportes&amp;Finanzas, sosyal medyada en çok etkileşim alan kulüplerin listesini yayınladı. Listenin ilk 10 sırasında 3 Süper Lig ekibi de bulunuyor. İşte dünyanın en çok etkileşim alan kulüpleri listesi...</p>

Deportes&Finanzas, sosyal medyada en çok etkileşim alan kulüplerin listesini yayınladı. Listenin ilk 10 sırasında 3 Süper Lig ekibi de bulunuyor. İşte dünyanın en çok etkileşim alan kulüpleri listesi...

<p>1) 12.2M - Chelsea<br></p>

1) 12.2M - Chelsea

<p>2) 12M - Man Utd</p>

2) 12M - Man Utd

<p>3) 11.6M - Barcelona<br></p>

3) 11.6M - Barcelona

<p>4) 9.53M - Chennai SK<br></p>

4) 9.53M - Chennai SK

<p>5) 9.36M - Real Madrid<br></p>

5) 9.36M - Real Madrid

<p>6) 9M - Liverpool<br></p>

6) 9M - Liverpool

<p>7) 6.49M - Galatasaray<br></p>

7) 6.49M - Galatasaray

<p>8) 6.42M - Fenerbahçe<br></p>

8) 6.42M - Fenerbahçe

<p>9) 6.18M - Flamengo</p>

9) 6.18M - Flamengo

<p>10)4.02M - Beşiktaş<br></p>

10)4.02M - Beşiktaş


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