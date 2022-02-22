Elif'in ölümüne 'intihar' diyen sevgiliye kasten öldürmeden dava

'TUTUKLANMASI TALEBİMİZİ İLETTİK'

Avukat Yılmaz, soruşturma aşamasındaki tutuklama taleplerinin geri çevrildiğini belirterek, "İddianame ile birlikte yine bir tutuklama talebi yok. 'Kasten adam öldürme' suçundan dava açılmasına rağmen tutuklama istenmemesi bizi şaşırttı. Biz tekrar Kırıkkale 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne tensiple birlikte sanığın tutuklanması talebimizi ilettik" dedi.

Avukat Yılmaz ayrıca, olaydan sonra aileyi arayarak kızlarının intihar ettiğini söyleyen, olay yerine giderek delilleri karartmaya çalıştıkları tespit edilen sanığın yakınları ile ilgili şikayetleri üzerine açılan soruşturmada takipsizlik kararı verildiğini, bu karara da itiraz ettiklerini sözlerine ekledi.

