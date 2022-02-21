Çocuk istismarından tutuklanan tarikat 'şeyh'i Fatih Nurullah'a bir istismar davası daha

21 Şubat 2022 Pazartesi, 15:03

Sakarya'nın Akyazı ilçesi Kuzuluk kesimindeki tarikat dergahında, 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle Uşşaki tarikati şeyhi Eyyüp Fatih Şağban tutuklanmıştı. Fatih Nurullah adıyla bilinen Eyüp Fatih Şağban'a bir çocuğa istismar davası daha açıldığı öğrenildi.

Halktv.com.tr yazarı İsmail Saymaz'ın köşesinde aktardığına göre Şağban’a bu kez baldızının 11 yaşındaki çocuğunu istismar etmekten dava açıldı.

İstismarın adresinin yine Akyazı'daki dergah olduğu belirten Saymaz, Sakarya Cumhuriyet Başasavcılığı'nın iddianamesine göre Şağban'ın iki yıl önce dergaha gelen ve o tarihte 11 yaşında olan H.'ye cinsel istismarda bulunmakla suçlandığını dile getirdi.

İddianamaye göre küçük H.'nin ifadesinde, "eniştesinin kendisini üç defa kucağına alarak sarıldığını, kucağının tam ortasına oturttuğu için rahatsız olup yana doğru çekildiğini" söylediğini belirten Saymaz, ifadeye katılan adli görüşmecinin de beyanların tutarlı ve güvenilir olduğunu kaydetti.

Saymaz, "Şağban hakkında 12 yaşından küçük çocuğun cinsel istismarı suçundan beş yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İlk duruşma, 17 Mart'ta görülecek" dedi.



