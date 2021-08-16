<p>Forbes, milyarderler listesini yayınladı. 2 bin 755 milyarderin girdiği listenin, bugüne kadarki en kalabalık liste olduğu açıklandı. Listeye bu yıl 2 bin 755 isim girdi. Listenin bugüne kadarki en kalabalık liste olduğu belirtildi.<br></p>
1

Forbes, milyarderler listesini yayınladı. 2 bin 755 milyarderin girdiği listenin, bugüne kadarki en kalabalık liste olduğu açıklandı. Listeye bu yıl 2 bin 755 isim girdi. Listenin bugüne kadarki en kalabalık liste olduğu belirtildi.

<p>Listedeki milyarderlerin serveti bir yıl içerisinde yüzde 60'tan fazla artarak 8 trilyon dolardan 13,1 trilyon dolara yükseldi. Listenin Türkiye ile ilgili bölümleri de dikkati çekti.<br></p>
2

Listedeki milyarderlerin serveti bir yıl içerisinde yüzde 60'tan fazla artarak 8 trilyon dolardan 13,1 trilyon dolara yükseldi. Listenin Türkiye ile ilgili bölümleri de dikkati çekti.

<p>Listede ilk 5'i sırasıyla Jeff Bezos (177 Milyar Dolar), Elon Musk (151 Milyar Dolar) Bernard Arnault (150 Milyar Dolar) Bill Gates (124 Milyar Dolar) ve Mark Zuckerberg (97 Milyar Dolar) alırken Türkiye ile ilgili bölümde en zengin isim olarak net 6.3 milyar dolar servetiyle Murat Ülker kayıtlara geçti.&nbsp;<br></p>
3

Listede ilk 5'i sırasıyla Jeff Bezos (177 Milyar Dolar), Elon Musk (151 Milyar Dolar) Bernard Arnault (150 Milyar Dolar) Bill Gates (124 Milyar Dolar) ve Mark Zuckerberg (97 Milyar Dolar) alırken Türkiye ile ilgili bölümde en zengin isim olarak net 6.3 milyar dolar servetiyle Murat Ülker kayıtlara geçti. 

<p>Eski ABD Başkanı Donald Trump, 4 yıllık başkanlığı boyunca servetinde 1 milyar dolardan fazla yaşanan kayıp nedeniyle Forbes milyarderler listesinde 300 sıra geriye düştü.<br></p>
4

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 4 yıllık başkanlığı boyunca servetinde 1 milyar dolardan fazla yaşanan kayıp nedeniyle Forbes milyarderler listesinde 300 sıra geriye düştü.

<p>Listenin Türkiye ile ilgili bölümünde en zengin isim olarak net 6.3 Milyar Dolar servetiyle Murat Ülker kayıtlara geçti. Ülker, geçen yıl Erman Ilıcak'tan geri aldığı birinciliği bu yıl sürdürdü.<br></p><p>2020'ye oranla servetini yüzde 46,5 artıran Ülker, dünyadaki en zenginler sıralamasında ise 421. Sırada.</p>
5

Listenin Türkiye ile ilgili bölümünde en zengin isim olarak net 6.3 Milyar Dolar servetiyle Murat Ülker kayıtlara geçti. Ülker, geçen yıl Erman Ilıcak'tan geri aldığı birinciliği bu yıl sürdürdü.

2020'ye oranla servetini yüzde 46,5 artıran Ülker, dünyadaki en zenginler sıralamasında ise 421. Sırada.

<p>Türkiye'nin en zenginleri listesinin ikincisi ise 4.4 Milyar Dolarlık servetiyle Erman Ilıcak oldu. Ilıcak, 2020'ye kıyasla servetini yüzde 41.9 artırdı ve dünyadaki sıralaması 655. olarak kayıtlara geçti.</p>
6

Türkiye'nin en zenginleri listesinin ikincisi ise 4.4 Milyar Dolarlık servetiyle Erman Ilıcak oldu. Ilıcak, 2020'ye kıyasla servetini yüzde 41.9 artırdı ve dünyadaki sıralaması 655. olarak kayıtlara geçti.

<p>Ferit Şahenk 3 Milyar Dolar net servetiyle üçüncü sırada yer alırken, bu ismi sırasıyla 2.8 Milyar Dolar servetiyle Filiz Şahenk, 2.3 Milyar Dolar servetiyle Semahat Sevim Arsel izledi.</p>
7

Ferit Şahenk 3 Milyar Dolar net servetiyle üçüncü sırada yer alırken, bu ismi sırasıyla 2.8 Milyar Dolar servetiyle Filiz Şahenk, 2.3 Milyar Dolar servetiyle Semahat Sevim Arsel izledi.

<p>Sezai Bacaksız, Mustafa Rahmi Koç, Nihat Özdemir, Mustafa Küçük, İbrahim Erdemoğlu listeye giren diğer Türk zenginler oldu.</p>
8

Sezai Bacaksız, Mustafa Rahmi Koç, Nihat Özdemir, Mustafa Küçük, İbrahim Erdemoğlu listeye giren diğer Türk zenginler oldu.

<p>Araştırma sitesi Numbeo ise dünyanın yaşanabilir illerini araştırdı. Türkiye'den ise sadece bir şehir girdi. Bursa listeye 21. sıradan girdi.</p>
9

Araştırma sitesi Numbeo ise dünyanın yaşanabilir illerini araştırdı. Türkiye'den ise sadece bir şehir girdi. Bursa listeye 21. sıradan girdi.

Video Haberler