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Listede ilk 5'i sırasıyla Jeff Bezos (177 Milyar Dolar), Elon Musk (151 Milyar Dolar) Bernard Arnault (150 Milyar Dolar) Bill Gates (124 Milyar Dolar) ve Mark Zuckerberg (97 Milyar Dolar) alırken Türkiye ile ilgili bölümde en zengin isim olarak net 6.3 milyar dolar servetiyle Murat Ülker kayıtlara geçti.

