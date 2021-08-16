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Listede ilk 5'i sırasıyla Jeff Bezos (177 Milyar Dolar), Elon Musk (151 Milyar Dolar) Bernard Arnault (150 Milyar Dolar) Bill Gates (124 Milyar Dolar) ve Mark Zuckerberg (97 Milyar Dolar) alırken Türkiye ile ilgili bölümde en zengin isim olarak net 6.3 milyar dolar servetiyle Murat Ülker kayıtlara geçti.
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Listenin Türkiye ile ilgili bölümünde en zengin isim olarak net 6.3 Milyar Dolar servetiyle Murat Ülker kayıtlara geçti. Ülker, geçen yıl Erman Ilıcak'tan geri aldığı birinciliği bu yıl sürdürdü.
2020'ye oranla servetini yüzde 46,5 artıran Ülker, dünyadaki en zenginler sıralamasında ise 421. Sırada.
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