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Mağdur 3 kişinin şikayeti üzerine İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Pamukkale Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı. JASAT ekipleri, 23 güvenlik kamerasında 245 saatlik kamera kaydını inceleyerek dolandırıcılık olayına karışan 4 kişiyi tespit etti. Pamukkale ve Tavas ilçelerinde dün düzenlenen operasyonla 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda dolandırıcılık olaylarında kullanılan sahte ve gerçek paralar ile birlikte parayla aynı ebatta kesilmiş kağıt, gazete ve dergi parçaları ele geçirdi. Şüphelilerden Orhan O.'nun 13, Mehmet S.'nin 5, İlker B.'nin 176 suç kaydı bulunduğu tespit edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi.