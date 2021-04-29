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Türkiye’de kişi başı gıda israfının 93 kg olduğunu ve Türkiye’nin gıda israfında dünyada 3 ülke olduğunu da sözlerine ekleyen Silahlı, "Gıda israfında her şey satın almayla başlıyor. Alışverişler ihtiyaç kadar yapılmalı, yiyeceklerin tüketilecek kadarı pişirilmeli. Planlı alışveriş yapmak, ne kadar yenilecekse ya da satılacaksa o kadar üretmek, ürünleri doğru şekilde saklamak gıda israfını önleyecek en önemli adımlar" şeklinde görüşlerini dile getirdi.