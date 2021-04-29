Gıda atığına karşı farkındalık her geçen gün artıyor. Ancak dünyada üretilen gıdanın 3'te biri çöpe atılıyor. Dünyada 1.3 trilyon dolarlık gıdanın israf edildiğinin altını çizen Silahlı, "Üretilen gıdaların dünyada yüzde 30’u, Türkiye’de ise yüzde 40’ı israf ediliyor. Bu israfların yarısı evlerde yarısı da tedarik zincirinde oluşuyor. 29 Nisan’da başlayacak 18 günlük süreçte de planlı alışveriş yapmak çok önemli. İhtiyaç kadar almak, üretmek ve tüketilecek kadar pişirmek israfı ciddi ölçüde azaltacaktır" dedi.
Türkiye’de kişi başı gıda israfının 93 kg olduğunu ve Türkiye’nin gıda israfında dünyada 3 ülke olduğunu da sözlerine ekleyen Silahlı, "Gıda israfında her şey satın almayla başlıyor. Alışverişler ihtiyaç kadar yapılmalı, yiyeceklerin tüketilecek kadarı pişirilmeli. Planlı alışveriş yapmak, ne kadar yenilecekse ya da satılacaksa o kadar üretmek, ürünleri doğru şekilde saklamak gıda israfını önleyecek en önemli adımlar" şeklinde görüşlerini dile getirdi.
Ek olarak 2021 yılında ortaya çıkardıkları yenilikçi çözümlerden olan fazla uygulaması ile gıda işletmelerinin fazla ürettikleri ürünler üzerinden uygulama sayesinde ön satış yapmalarına imkan sağlıyor. Silahlı, "Gıda israfı ile mücadelemizde bizimle beraber olmak isteyen tüm işletmeleri fazla.com üzerinden bizimle iletişime geçmeye davet ediyoruz" diyerek tüm gıda işletmelerini de gıda israfı ile verdikleri mücadeleye çağırdı.
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