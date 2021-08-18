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Türkiye-İran sınırında görev yapan Jandarma, Kara Kuvvetlerine bağlı birlikler, özel harekat polisleri ve güvenlik korucuları, geceleri de termal ve gece görüş özelliği olan kameralar ile tespit ettikleri olaylara anında müdahale ediyor.

Komşu ülke ile en uzun sınıra sahip olan Van'da, yasa dışı göçün engellenmesi, kaçakçılık faaliyetlerinin durdurulması ve PKK'lı teröristlerin ülkeye sızmalarının önüne geçilmesi amacıyla sınır hattında üst düzey güvenlik önlemleri alınıyor.

Bu kapsamda inşasına başlanan modüler beton duvar çalışmasının yaklaşık 6 kilometrelik bölümünün tamamlandığı İran sınır hattında, duvarın kalan kısmının tamamlanmasına, hendek kazma ve gözetleme kulelerinin sayısının artırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.