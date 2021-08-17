Nejat Eslen açıkladı: Afgan askerler eğitilip geri mi gönderilecek?

17 Ağustos 2021 Salı, 10:21

Afganistan, başkenti Kabil'in de ele geçirilmesiyle Taliban'ın kontrolü altına girdi. Kabil'de Taliban'ın kontrolünün ardından kaso havası hakim olurken, bölgedeki Türk askerlerinin durumu ise tartışma konusu oldu.

İki Türk güvenlik kaynağı Reuters'a yaptığı açıklamada ise Türkiye'nin NATO'nun çekilmesinden sonra Kabil Havalimanı'nın kontrolünü ele geçirme planlarını bıraktığını ancak Taliban'ın talep etmesi halinde teknik ve güvenlik desteği sağlamaya hazır olduğunu söyledi.

Kaynaklardan biri, havalimanındaki "tam kaos" hali nedeniyle "Türk askerlerinin kontrolü ele geçirme süreci otomatik olarak durduruldu" dedi.

"TÜRKİYE İSTESE DE İSTEMESE DE DEVRE DIŞI KALDI"

Konuyla ilgili Cumhuriyet'e açıklamalarda bulunan Emekli Tuğgeneral Nejat Eslen, ABD'nin bölgeden çekilmeye başlamasıyla Türkiye'nin Kabil'de istese de istemese de devre dışı kaldığını söyledi.

Eslen, Türk hükümetinin Kabil Havaalanı'nı işletmeye devam etme konusundaki açıklamalarına ise "Türkiye Kabil Havaalanı'nı buradaki ABD ve diğer büyükelçilik personelinin tahliyesini sağlamak için kontrol etmek istiyordu." diye konuştu.

Eslen ayrıca, Afganistan ordusundan Türkiye'ye gelen askerler için "Bu askerlerin Türkiye tarafından eğitilerek tekrar Afganistan'a gönderileceğine dair haberler var." dedi.

Eslen şunları söyledi:

"Kabil Havaalanı'nında kaotik bir durum var. ABD askeri gücünü kesmişti ancak Taliban hızla ilerleyince tekrar tahliyenin güvenli bir şekilde yapılması için yeniden asker göndermek zorunda kaldı. Dolayısıyla burada kaos vardı.

Taliban Afganistan'a hakim artık. Havaalanına da hakim oldu. Daha önce Taliban'a karşı Türk askerinin güvenliğinin sağlanması gerektiğini söylemiştim. Kabil Havaalanınını Taliban'a karşı korumanın anlamı kalmadı. Asıl sorun şu: bundan sonra Taliban radikal bir örgüt ve bu örgütü üzerimize çekmememiz lazım. Afgan ordusundan kaçan askerlerin Türkiye'ye geldiğini biliyoruz. Bu askerlerin Türkiye tarafından eğitilerek tekrar Afganistan'a gönderileceğine dair haberler var. Taliban ile Türkiye arasındaki ilişkileri gerebilir. Rusya ve Çin şimdiden Taliban'la iyi ilişki için politika geliştirmeye başladı. Afganistan'daki durum ile ilgili olarak Biden'ın yaptığı konuşma hala küresel lider olduğunu iddia eden ABD'nin ve başkanının ne kadar acınacak bir durumda olduğunu gösteriyor. Biden, ABD'nin Afganistan'a demokrasi götürmek için gitmediğini ifade etmişti.

Dolayısıyla Türkiye Kabil'de istese de istemese de devre dışı kaldı. Türkiye Kabil Havaalanı'nın güvenliğini neden sağlamak istiyordu? Buradaki ABD ve diğer büyükelçilik personelinin tahliyesini sağlamak için. Bunu ABD ordusu kendisi yapıyor. Dolayısıyla böyle bir şeye ihtiyaç kalmadı. Bundan sonra Kabil Havaalanı Taliban'ın kontrolünde olacak. Dolayısıyla şartlar bütünüyle değişti."