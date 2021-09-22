Haluk Bilginer'den Atatürk'le ilgili söylediği iddia edilen yoruma yanıt: "Ben bu lafı nerede söylemişim; yuh artık!"
ALTIN KOZA'DA ONUR ÖDÜLÜ ALMIŞTI
28. Uluslararası Altın Koza Film Festivali’nin Onur Ödülleri bu yıl Şerif Sezer, Yavuz Turgul ve Haluk Bilginer’e verilmişti. Bilginer, teşekkür konuşmasında, “Eğri zamanlarda dik duranlara selam olsun” demişti. Ödülünü Türk Sineması’nın usta ismi Hale Soygazi ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın elinden alan Haluk Bilginer'in konuşması geceye damga vurmuştu.
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