Şener Şen'den sonra Haluk Bilginer de aşı için kamera karşısına geçti

23 Haziran 2021 Çarşamba, 13:54

Sağlık Bakanlığınca Covid-19 ile mücadele kapsamında yürütülen aşılama kampanyası için sanatçılar Şener Şen ve Ezgi Mola'nın yer aldığı kamu spotları hazırlandı. Şen ve Mola, sinemalarda, konserlerde, tiyatrolarda yeniden buluşulabilmesi için normal hayata geri dönülebilmesi için aşı çağrısında bulundu.

Şener Şen ve Ezgi Mola'nın ardından Haluk Bilginer ile Prof. Dr. Mehmet Öz de aşı için kamera karşısına geçti. Bakan Koca, hem Bilginer'in hem de Öz'ün kamu spotlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Haluk Bilginer: “Aşıyla pandemi son bulacak, perdelerimiz yine açılacak. Bugün alkışlar bize değil, hepimizin sağlığını koruyarak aşı olanlara…” Salgın hastalıkları kontrol altına alabilmenin en etkili yolu dün olduğu gibi bugün de aşıdır. SAĞLIĞIMIZ İÇİN KOLLARI SIVAYALIM. pic.twitter.com/cTY9loLylO — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 23, 2021

"PANDEMİ AŞIYLA SON BULACAK"

Haluk Bilgiler sözlerinde "Bilimin gösterdiği yolun sonu sanata çıkacak. Aşıyla pandemi son bulacak, perdelerimiz yeniden açılacak. Bugün alkışlar bize değil, hepimizin sağlığını koruyarak aşı olanlara... Salgın hastalıkları kontrol edebilmenin en etkili yolu dün olduğu gibi bugün de aşıdır. Sağlığımız için kolları sıvayalım" ifadelerine yer verdi.

Dr. Mehmet Öz: “Pandeminin sonunu getirmek ve geleceğe sağlıklı bakmak için mutlaka aşı olalım.” Salgın hastalıkları kontrol altına alabilmenin en etkili yolu dün olduğu gibi bugün de aşıdır. SAĞLIĞIMIZ İÇİN KOLLARI SIVAYALIM. pic.twitter.com/KucvTEJOTX — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 23, 2021

"SAĞLIMIZ İÇİN KOLLARI SIVAYALIM"

Dr. Mehmet Öz ise "Pandeminin sonunu getirmek ve geleceğe sağlıklı bakmak için mutlaka aşı olalım." Salgın hastalıkları kontrol altına alabilmenin en etkili yolu dün olduğu gibi bugün de aşıdır. Sağlığımız için kolları sıvayalım çağrısında bulundu.