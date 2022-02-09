'Hayatta Her Şey Var' isimli programda İsim Analisti Önder Özcan'ın yanıtları gündem oldu: 'Eşinize İhlas Suresi okuyarak baklava yedirin'

"GETİR ELTİNİ PARÇALAYACAĞIM"

'Hayatta Her Şey Var' isimli bir program, geçtiğimiz haftalarda da başka bir konuyla gündeme geldmişti. Programına bağlanan bir kadın seyirci, elti ve görümcesinin kendine yaptıklarını anlatmış, istemeyen kişi, "Eşim değil başkaları karışıyor. Kayınvalidem, görümcelerim, eltilerim. Kendi aileme göndermek istemiyorlar" demişti.

Kadının anlattıkları karşısında sinirlenen sunucu Nur Viral ise "Getir bana eltini parçalayacağım şimdi" tepkisiyle sosyal medyadagündem olmuştu.