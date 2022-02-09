'Hayatta Her Şey Var' isimli programda İsim Analisti Önder Özcan'ın yanıtları gündem oldu: 'Eşinize İhlas Suresi okuyarak baklava yedirin'

cumhuriyet.com.tr
09 Şubat 2022 Çarşamba, 13:22
'Hayatta Her Şey Var' isimli programda İsim Analisti Önder Özcan'ın yanıtları gündem oldu: 'Eşinize İhlas Suresi okuyarak baklava yedirin'

Nur Viral'in sunumuyla hafta içi her gün yayınlanan "Hayatta Her Şey Var" isimli program, 'farklı' konuları ve davet edilen konukları ile izleyicilerle buluşmaya devam ediyor.

'Hayatta Her Şey Var' isimli programda İsim Analisti Önder Özcan'ın yanıtları gündem oldu: 'Eşinize İhlas Suresi okuyarak baklava yedirin'

Son olarak, Beyaz TV'de yayınlanan programın 8 Şubat Çarşamba günü yayınlanan bölümüne Enerji ve İsim Analisti Önder Özcan konuk oldu. Öcan'ın seyircilere verdiği ilginç öneriler ise sosyal medyada gündem oldu.

Özcan'ın telefonla bağlanan seyircilere verdiği yanıtlar çok konuşuldu.

'Hayatta Her Şey Var' isimli programda İsim Analisti Önder Özcan'ın yanıtları gündem oldu: 'Eşinize İhlas Suresi okuyarak baklava yedirin'

"7 KERE LA HAVLE ÇEKİN"

İsim, anne adı, doğum tarihi, doğum yeri gibi bilgilerin istendiği programda isimlerin enerjisine bakıldı. Özcan, ilk seyirciye 7 yaşında bir korkusu oluştuğunu söyledi ve 7 kere "La Havle" çekme çözümünü önerdi.

Özcan, arayan kişinin türbeye gidip adak adayıp kurban kesmesi gerektiğini de ekledi.

'Hayatta Her Şey Var' isimli programda İsim Analisti Önder Özcan'ın yanıtları gündem oldu: 'Eşinize İhlas Suresi okuyarak baklava yedirin'

"İHLAS SURESİ OKUYARAK BAKLAVA YEDİRİN"

Suzan isimli bir izleyici de Özcan'dan eşiyle uyumuna bakmasını istedi. Özcan da eşinin genç yaşlarda sarışın takıntısı olduğunu ve bunu aşmak için de düzenli bir şekilde İhlas Suresi okuyarak baklava yedirmesini söyledi.

Ayrıca eşleriyle cinsel ilişki yaşayan kadınlara da kök çakralarını gül suyuyla yıkamaları önerisinde bulundu.

'Hayatta Her Şey Var' isimli programda İsim Analisti Önder Özcan'ın yanıtları gündem oldu: 'Eşinize İhlas Suresi okuyarak baklava yedirin'

"GETİR ELTİNİ PARÇALAYACAĞIM"

'Hayatta Her Şey Var' isimli bir program, geçtiğimiz haftalarda da başka bir konuyla gündeme geldmişti. Programına bağlanan bir kadın seyirci, elti ve görümcesinin kendine yaptıklarını anlatmış, istemeyen kişi, "Eşim değil başkaları karışıyor. Kayınvalidem, görümcelerim, eltilerim. Kendi aileme göndermek istemiyorlar" demişti.

Kadının anlattıkları karşısında sinirlenen sunucu Nur Viral ise "Getir bana eltini parçalayacağım şimdi" tepkisiyle sosyal medyadagündem olmuştu.

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