<p><span style="font-size:10.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Open Sans&quot;,serif;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; color:#636363;mso-ansi-language:TR;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language: AR-SA">Hakkari’nin Yüksekova ilçesi İkiyaka Dağları'nda, askeri üs bölgelerine ulaşım sağlayan yolda, karla mücadele çalışmaları haziran ayında da sürüyor.&nbsp;</span><br></p>
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Hakkari’nin Yüksekova ilçesi İkiyaka Dağları'nda, askeri üs bölgelerine ulaşım sağlayan yolda, karla mücadele çalışmaları haziran ayında da sürüyor. 

<p><span style="font-size:10.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Open Sans&quot;,serif;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; color:#636363;mso-ansi-language:TR;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language: AR-SA">Kar kalınlığının&nbsp;yer yer 7 metreyi aştığı bölgede çalışma yürüten iş makineleri, kar kütlelerinin arasında kayboluyor.<br> <!--[if !supportLineBreakNewLine]--><br> <!--[endif]--></span></p>
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Kar kalınlığının yer yer 7 metreyi aştığı bölgede çalışma yürüten iş makineleri, kar kütlelerinin arasında kayboluyor.

<p><span style="font-size:10.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Open Sans&quot;,serif;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; color:#636363;mso-ansi-language:TR;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language: AR-SA">Türkiye genelinde sıcak hava etkisini gösterirken, Yüksekova ilçe merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan İkiyaka Dağları'nın Göllerbaşı bölgesinde ise karla mücadele çalışması yürütülüyor.&nbsp;</span><br></p>
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Türkiye genelinde sıcak hava etkisini gösterirken, Yüksekova ilçe merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan İkiyaka Dağları'nın Göllerbaşı bölgesinde ise karla mücadele çalışması yürütülüyor. 

<p><span style="font-size:10.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Open Sans&quot;,serif;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; color:#636363;mso-ansi-language:TR;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language: AR-SA">İl Özel İdaresi'ne bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği karla mücadele ekipleri, askeri üs bölgelerine ulaşım sağlayan karla kaplı 16 kilometrelik yolun açılması için 20 gündür aralıksız yoğun bir çalışma yürütüyor.&nbsp;</span><br></p>
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İl Özel İdaresi'ne bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği karla mücadele ekipleri, askeri üs bölgelerine ulaşım sağlayan karla kaplı 16 kilometrelik yolun açılması için 20 gündür aralıksız yoğun bir çalışma yürütüyor. 

<p><span style="font-size:10.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Open Sans&quot;,serif;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; color:#636363;mso-ansi-language:TR;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language: AR-SA">Kar kalınlığının yer yer 7 metreyi bulduğu bölgede ekipler, kar küreme araçlarının yanında zaman zaman ekskavatör ve dozer kullanmak zorunda kalıyor.&nbsp;</span><br></p>
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Kar kalınlığının yer yer 7 metreyi bulduğu bölgede ekipler, kar küreme araçlarının yanında zaman zaman ekskavatör ve dozer kullanmak zorunda kalıyor. 

<p><p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:7.5pt;margin-left:0cm"><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Open Sans&quot;,serif;color:#636363">Yolun ancak 2 hafta içerisinde tamamen açılabileceği belirtildi.&nbsp;<o:p></o:p></span></p><br></p>
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Yolun ancak 2 hafta içerisinde tamamen açılabileceği belirtildi. 


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