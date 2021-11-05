Hindistan'da ışık festivali Diwali yine Covid'in gölgesinde yapılıyor

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Hindistan'ın yemek, dua ve havai fişeklerle kutlanan en önemli günlerinden Diwali, "ışık festivali" olarak da biliniyor. İnsanlar ışığın karanlığa, iyinin kötüye karşı zaferini lamba ve mum yakarak simgeleştiriyor. Ancak bu yıl festival iki sorunun gölgesinde yapılıyor: Covid-19 ve hava kirliliği.

Diwali'nin temsil ettiği şeyler, Covid-19'un yıkıcı etkisinin devam ettiği şu günlerde daha çok anlam kazandı. Her ne kadar hasta sayısı azalsa da Hindistan hala Covid-19'dan en çok etkilenen ülkelerden.