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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre, Kariye Cami'nin müze ve müze deposu olarak kullanılmasına yönelik 1945 yılına ait Bakanlar Kurulu kararının, Danıştay 19'uncu Dairesi kararı ile iptal edilmesi üzerine Kariye Cami'nin Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilerek ibadete açılmasına karar verildi.
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