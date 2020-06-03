3
İBB Haberler'in sosyal medya hesabından ankete ilişkin şu açıklama yapıldı:
"405.597 KİŞİ OY KULLANDI!
İŞTE SONUÇLAR... "İBB'nin 11 aylık icraatlarını başarılı buluyor musunuz?" anketi rekor katılımla tamamlandı. 405.597 kişinin oy kullandığı anket sonucuna göre, İBB'nin icraatlarını başarılı bulanların oranı yüzde 56..."
Video Haberler
- Ekrem İmamoğlu'ndan yandaş medyaya yanıt
- İstediği ayakkabıyı almayınca annesini merdivenden itti
- Özel güvenlik görevlisine kurşun yağmuru
- Karamollaoğlu'ndan çarpıcı iddia: 'AKP iktidarı bitecek'
- İstanbul'da çete savaşları! Dehşete düşüren görüntüler
- Tatilcilerin akınına uğradı! Maskeyle güneşlendiler
- Tüyler ürpeten olay! Temizlik işçisi fark etti
- Unkapanı'nın korku tüneli; geçmeye korkuyorlar
- Sivas'ta bulundu! Tam 3 bin 500 yıllık
- Şoke eden anlar! Canlı yayındaki muhabire isabet etti