<p>Sosyal paylaşım sitesi Twitter'de İBB Haberleri isimli hesabın yaptığı "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 11 aylık icraatlarını başarılı buluyor musunuz?" anketi sonuçlandı.</p>
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Sosyal paylaşım sitesi Twitter'de İBB Haberleri isimli hesabın yaptığı "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 11 aylık icraatlarını başarılı buluyor musunuz?" anketi sonuçlandı.

<p>405 bin 597 kişinin katıldığı ankette İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yönetimindeki İBB'yi başarılı bulanların oranı yüzde 56 çıktı.</p>
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405 bin 597 kişinin katıldığı ankette İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yönetimindeki İBB'yi başarılı bulanların oranı yüzde 56 çıktı.

<p>İBB Haberler'in sosyal medya hesabından ankete ilişkin şu açıklama yapıldı:</p><p>"405.597 KİŞİ OY KULLANDI!</p><p>İŞTE SONUÇLAR... "İBB'nin 11 aylık icraatlarını başarılı buluyor musunuz?" anketi rekor katılımla tamamlandı. 405.597 kişinin oy kullandığı anket sonucuna göre, İBB'nin icraatlarını başarılı bulanların oranı yüzde 56..."</p>
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İBB Haberler'in sosyal medya hesabından ankete ilişkin şu açıklama yapıldı:

"405.597 KİŞİ OY KULLANDI!

İŞTE SONUÇLAR... "İBB'nin 11 aylık icraatlarını başarılı buluyor musunuz?" anketi rekor katılımla tamamlandı. 405.597 kişinin oy kullandığı anket sonucuna göre, İBB'nin icraatlarını başarılı bulanların oranı yüzde 56..."

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