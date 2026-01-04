Murat Ongun’dan dikkat çeken iddia! ‘İBB iddianamesinde yer alan tanık cinsel saldırı suçlusu!’

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen operasyon kapsamında tutuklanan İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, iddianamede yer alan tanıklara ilişkin dikkat çeken iddialarda bulundu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ongun, dosyada tanık olarak yer alan Hasan Hüseyin Şenyurt’un geçmişte cinsel saldırı suçundan ceza aldığını, ayrıca hırsızlık, tehdit ve kamu görevlisine hakaret gibi suçlardan da sabıkası bulunduğunu öne sürdü. Ongun, ayrıca bu kişinin TGRT ve Sabah grubuna ait yayınlara katıldığını da söyledi.

Ongun, söz konusu tanığın iddianamede 50’den fazla olayda tanıklık yaptığını belirterek, “Maalesef biz sanık, bu suç makinası tanık oldu. Böyle bir profilin sözlerine itibar edildi, suçlandık” ifadelerini kullandı.

Ongun’un paylaşımı şu şekilde:

“İBB TANIĞI CİNSEL SALDIRI SUÇLUSU

Utanç verici bir tanık; Hasan Hüseyin Şenyurt. O bir suç makinası. Hırsızlık, tehdit, kamu görevlisine hakaret gibi pek çok suçtan ceza almış.

Ne yazık ki bizim dosyamızda da 50’den fazla olayda, tanıklığı değerli görülmüş, iddianameye alınmış. Detayını yazamayacağım kadar insanlık dışı cinsel saldırıdan cezalandırılmış. Üstelik 2 defa. Ne yazık ki bu cinsel saldırı suçlusu kriminal şahsa, TGRT ve Sabah grubu ekranlarını açtı, konuşturdu.

Maalesef biz sanık, bu suç makinası tanık oldu. Böyle bir profilin sözlerine itibar edildi, suçlandık. Evet İBB tanıkları ve iftiracıları istisnasız yalan beyanda bulundu. Mahkemede görüşeceğiz.

Ama hiç olmazsa bir cinsel saldırı suçlusunun sözlerine itibar etmeseydiniz bari!”