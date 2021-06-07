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Dedik ki; bir nevi biraz yol yürünsün, şantiye koşulları, zemin koşulları ortaya çıksın; bu yaz içerisinde süreci net olarak kamuoyuyla paylaşırsanız bu, bizim için ve İstanbul için değerli bir bilgi olacaktır. Barajın bitmesiyle beraber, İstanbul’a nakledilecek suyla ilgili, İBB’ye ve İSKİ kurumumuza da ait iş ve işlemler var. Bu bağlamda da biz de kendi programımızı yaparız diye, fikrimizi ilettik. Sanıyorum, DSİ’de bu konuda hem kurumumuzu hem kamuoyunu iş programı açısından en yakın zamanda bilgilendirecektir. Bu dört kavramla yürünen teknik işlemleri de yine bu istişare ile beraber İSKİ tarafındaki teknik arkadaşlar da inceleyecektir. Fikrilerini yine DSİ ile paylaşmaya devam edecektir.