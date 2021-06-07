İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 3’ncü kez Melen Barajı’nı ziyaret etti. DSİ İstanbul 14. Bölge Müdürü’nden çalışmalarla ilgi bilgi alan İmamoğlu, şöyle konuştu: Bölge Müdürü’müzden şunu arzu ettik. Dedik ki; ‘Bu yaz içerisinde süreci net olarak kamuoyuyla paylaşırsanız, bu, bizim için ve İstanbul için değerli bir bilgi olacaktır.’
Barajın bitmesiyle beraber, İstanbul’a nakledilecek suyla ilgili, İBB’ye ve İSKİ kurumumuza da ait iş ve işlemler var. ‘Bu bağlamda da biz de kendi programımızı yaparız’ diye fikrimizi ilettik. Sanıyorum, DSİ’de bu konuda hem kurumumuzu hem kamuoyunu iş programı açısından en yakın zamanda bilgilendirecektir.
“YENİ BİR SÜRECE İHTİYACI VARDI BARAJIN”
İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu’nun da eşlik ettiği İmamoğlu, incelemeler sırasında Devlet Su İşleri (DSİ) İstanbul 14. Bölge Müdürü Celallettin Ensar Şengül tarafından çalışmalarla ilgili bilgilendirildi. İmamoğlu, son Melen gezisiyle ilgili değerlendirmesini de bölgede yaptı. “Melen’i ziyaretimizin amacı, buradaki barajın, İstanbul’un kritik olan su sorununu kesin bir çözüme kavuşturması” diyen İmamoğlu, şunları kaydetti: 2019 yılında Melen’i ziyaret ettiğimde, İBB Başkanı olmamdan birkaç ay sonra gelişimde gördük ki, burada kritik bazı sorunlar var. Ne yazık ki, bazı çatlaklar söz konusuydu.
Yeni bir sürece ihtiyacı vardı barajın. Barajın o şekilde hizmete açılamayacağı tedbirin alınması gerekliliği bir rapora dayandırılmıştı. Süreci hükümetle ve Türkiye’yle paylaştıktan sonra, yatırım planına alındı ve ardından ihale süreci başlatıldı. 2020’nin şubat ayında ihalesi yapıldı ve yüklenici firmayla beraber süreci başlattılar. Tarım Bakanı’nı ziyaret ettim ve ardından karşılıklı istişareyle, sürecin yönetilmesi doğru olur kanaati, karşılıklı kabul edildi. O günden bugüne de DSİ ile İSKİ arasında bir iletişim bağı kuruldu.
“4 ANA KONUDA ÇALIŞMA SÜRDÜRÜLÜYOR”
DSİ Bölge Müdürü’nden önemli bilgiler aldıklarını aktaran İmamoğlu, şunları söyledi: Şu an, benim gördüğüm kadarıyla, barajda 4 ana hususta çalışma sürdürülüyor ve sürdürülecek. Bunlardan bir tanesi, barajın özellikle su geçirimsizliğini, gövde öncesinde sağlayan bir çalışma. İkincisi; gövdenin tümden membranla kaplanarak, su geçirimsizliğinin gövdede çatlakların yarattığı sürecin bertaraf edilmesiyle ilgili bir çalışma. Yine çıkış tarafında bir güçlendirmeyle beraber kaya dolguyla sürecin desteklenmesi. Bu gövdenin altında da zemin güçlendirilmesi diye 4 farklı işlemden bahsedildi. Bunlarla ilgili yoğun bir süreç işleyecek. Çalışmalar sürüyor. Bölge Müdürü’müzden şunu arzu ettik.
Dedik ki; bir nevi biraz yol yürünsün, şantiye koşulları, zemin koşulları ortaya çıksın; bu yaz içerisinde süreci net olarak kamuoyuyla paylaşırsanız bu, bizim için ve İstanbul için değerli bir bilgi olacaktır. Barajın bitmesiyle beraber, İstanbul’a nakledilecek suyla ilgili, İBB’ye ve İSKİ kurumumuza da ait iş ve işlemler var. Bu bağlamda da biz de kendi programımızı yaparız diye, fikrimizi ilettik. Sanıyorum, DSİ’de bu konuda hem kurumumuzu hem kamuoyunu iş programı açısından en yakın zamanda bilgilendirecektir. Bu dört kavramla yürünen teknik işlemleri de yine bu istişare ile beraber İSKİ tarafındaki teknik arkadaşlar da inceleyecektir. Fikrilerini yine DSİ ile paylaşmaya devam edecektir.
“İSKİ’NİN BÖLGEDEKİ YATIRIMLARI 500 MİLYON TL’Yİ BULUYOR”
İSKİ’nin Melen ve çevresinde başka hizmetleri olduğunu da vurgulayan İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: Özellikle havzayı koruyan, kolektörlerle bütün atık suları toplayan, baraja tek bir damlasının dahi akmayacağı bir biçimde sonraki safhaya aktaran tünellerin de yapımı dahil olmak üzer, çok ciddi bir yatırımın içerisindeyiz. Belki de 300 milyon TL’yi aşacak bir yatırım yapıyoruz. Tünellerle beraber bu 500 milyon TL’yi buluyor.
Süreçleri başlattık, hızla devam ediyoruz. Tabiri caizse, buraya yerleşiyoruz. Buraya bir hizmet binası yapıyoruz. İSKİ’nin buradaki faaliyetleri İstanbul için çok kıymetli olacak. Bu anlamda çevre köylerin, çevre belediyelerin de bazı atık sularını bu kolektörlere aktarmalarıyla onlara da çevre adına bir katkı sunma zeminini sunmuş olacağız.
BÖLGE HALKINA İSTİHDAM OLANAĞI
Yaptıkları yatırımlarla bölgede istihdam olanakları yaratacaklarını aktaran İmamoğlu, “Bu bölgenin insanları, buradan ekmek yesin. Umarım bir an önce inşaat biter, su dolmaya başlar barajımıza. İSKİ de işlemlerimizi bitirir ve bu tesisimizin çevreye böyle bir faydası olur. Çok faydalı bir Melen gezisi olmuştur.
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