1

İran’a en uzun sınıra sahip olan Van’da gündüz devriye ve gözetleme yapan güvenlik güçleri, sınır hattında gecenin zifiri karanlığında da termal kameralarla olası geçişlere izin vermiyor.

Türkiye-İran sınır güvenliğinin sağlanması, yasa dışı geçişler ile kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi ve teröristlerin sızmasının engellenmesi amacıyla 295 kilometrelik sınır hattının tamamına duvar örülüyor. Van’ın Çaldıran ilçesinin İran sınırında başlatılan ve Ağrı’nın Doğubayazıt ile Hakkari’nin Yüksekova hattına kadar uzanan modüler duvar ve akıllı kule çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.