İspanya'yı korkutan hipergerçeklik

cumhuriyet.com.tr
29 Eylül 2021 Çarşamba, 14:11
<p>İspanya’nın Bilbao kasabasında nehre bırakılan ve ürkütücü derecede gerçekçi olan ‘genç bir kız yüzü’ görenleri şaşırtıyor.</p>

İspanya’nın Bilbao kasabasında nehre bırakılan ve ürkütücü derecede gerçekçi olan ‘genç bir kız yüzü’ görenleri şaşırtıyor.

<p>Reuters'ta yer alan habere göre boğuluyormuş gibi görünen bu genç kadın o kadar gerçekçi bir görüntüye sahipti ki etraftan geçenler bir anda ne yapacaklarını şaşırdı.</p>

Reuters'ta yer alan habere göre boğuluyormuş gibi görünen bu genç kadın o kadar gerçekçi bir görüntüye sahipti ki etraftan geçenler bir anda ne yapacaklarını şaşırdı.

<p>Meksikalı hiper realist sanatçı Ruben Orozco'nun eseri olan ve fiberglastan yapılan heykel, Bihar (Bask dilinde yarın anlamında) adını taşıyordu ve nehre özel bir proje için yerleştirilmişti.</p>

Meksikalı hiper realist sanatçı Ruben Orozco'nun eseri olan ve fiberglastan yapılan heykel, Bihar (Bask dilinde yarın anlamında) adını taşıyordu ve nehre özel bir proje için yerleştirilmişti.

<p>120 kg ağırlığındaki heykele&nbsp; ‘Bihar’ adını veren Orozco eseriyle, ‘‘İnsanlara, eylemlerimiz bizi batırabilir ya da su üstünde tutabilir, mesajını vermek istedim’’ dedi.</p>

120 kg ağırlığındaki heykele  ‘Bihar’ adını veren Orozco eseriyle, ‘‘İnsanlara, eylemlerimiz bizi batırabilir ya da su üstünde tutabilir, mesajını vermek istedim’’ dedi.

<p>Reuters’a konuşan Bilbao sakinleri ise heykelden tedirgin.</p><p>Ziyaretçi Triana Gil, “<strong>İlk başta yüzü daha fazla su üstünde olduğu zaman bana bir stres hissi verdi ama şimdi üzüntü, çok fazla üzüntü iletiyor. Endişeli görünmüyor bile, sanki kendisinin boğulmasına izin veriyor</strong>” dedi.</p>

Reuters’a konuşan Bilbao sakinleri ise heykelden tedirgin.

Ziyaretçi Triana Gil, “İlk başta yüzü daha fazla su üstünde olduğu zaman bana bir stres hissi verdi ama şimdi üzüntü, çok fazla üzüntü iletiyor. Endişeli görünmüyor bile, sanki kendisinin boğulmasına izin veriyor” dedi.

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