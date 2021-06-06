İstanbul Havalimanı'nda, sindirim sisteminde 96 adet kapsül içerisinde 1844 gram kokain tespit edilen Nijeryalı yolcu tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, "uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti" konusu ile ilgili yapılan çalışmalar kapsamında 30 Haziran'da, risk analizi çalışmaları programı çerçevesinde İstanbul Havalimanı'nda hareketlerinden şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.
Etiyopya'dan geldiği ve Nijerya uyruklu olduğu belirlenen B.E.O., diğer yolculardan ayrılarak detaylı kontrol noktasına alındı. Yolcunun bagajlarında ve üstünde herhangi bir yasa dışı maddeye rastlanmadı.
Kontrollere devam eden ekipler, yolcunun karın bölgesinde olağandışı bir sertlik saptadı. Bunun üzerine Nijeryalı yolcu, Türkiye'de ilk kez İstanbul Havalimanı'nda kullanılan "yutucu tespit cihazı" ile kontrol edildi.
Etiyopya'dan geldiği ve Nijerya uyruklu olduğu belirlenen B.E.O., diğer yolculardan ayrılarak detaylı kontrol noktasına alındı. Yolcunun bagajlarında ve üstünde herhangi bir yasa dışı maddeye rastlanmadı.
Kontrollere devam eden ekipler, yolcunun karın bölgesinde olağandışı bir sertlik saptadı. Bunun üzerine Nijeryalı yolcu, Türkiye'de ilk kez İstanbul Havalimanı'nda kullanılan "yutucu tespit cihazı" ile kontrol edildi.
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