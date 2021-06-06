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Etiyopya'dan geldiği ve Nijerya uyruklu olduğu belirlenen B.E.O., diğer yolculardan ayrılarak detaylı kontrol noktasına alındı. Yolcunun bagajlarında ve üstünde herhangi bir yasa dışı maddeye rastlanmadı.

Kontrollere devam eden ekipler, yolcunun karın bölgesinde olağandışı bir sertlik saptadı. Bunun üzerine Nijeryalı yolcu, Türkiye'de ilk kez İstanbul Havalimanı'nda kullanılan "yutucu tespit cihazı" ile kontrol edildi.