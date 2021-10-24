İstanbul ve İzmir için büyük risk
Dünya, iklim değişikliğine karşı yıllardır tedbir almamakta direniyor. Karbon salınımı aynı şekilde devam ederse 2060 yılında ortalama sıcaklıkların 3 derece artacağı tahmin ediliyor. Bu durum büyük bir felaket demek. Çünkü eriyen buzullar, deniz seviyesini yükseltecek. Birçok kent sular altında kalacak.
Sözcü’den Latif Sansür’ün haberine göre tarım alanları, konutlar, sanayi tesisleri kullanılamaz hale gelecek. Sıkı önlemler alınsa ve artış 1.5 dereceye düşürülse bile yine de felaketin önüne geçmek zor olacak. Bilim insanları ve gazetecilerinden oluşan, iklim değişikliği konusunda araştırmalar yapan Climate Central isimli kuruluş, iklim değişikliği haritası yayımladı.
Yapılan modellemeye göre, 3 derecelik ısınma ile Türkiye'de İstanbul Boğaz hattı, Karadeniz sahil yolu, İzmir Karşıyaka, Akyaka, Dalyan ve Yumurtalık Lagünü'nün de aralarında bulunduğu birçok bölge sular altında kalacak.
1.5 derecelik ısınma sonucunda 2060'da İstanbul'da Ataköy, Zeytinburnu, Haliç, Pendik'te deniz yüzlerce metre içeriye girecek. Yenikapı etkinlik alanı, Kadıköy Rıhtım, Kennedy ve Bağdat caddeleri su altında kalacak. Yenikapı Marmaray İstasyonu'nu su basacak. 3 derecelik ısınma senaryosunda ise Dolmabahçe, Çırağan sarayları sular içinde kalacak. Deniz suları yer yer 2 kilometreye kadar şehir içine girecek.
Şimdi gözler, kasım ayında İskoçya'nın Glasgow kentinde yapılacak Birleşmiş Milletler İklim Konferansı'na çevrildi. Bu konferans öncesi dünya liderlerini harekete geçirmek için, suların yükselmesinin ardından dünyadaki sembolik yapıların nasıl görüneceğine dair özel görseller hazırlandı.
İşte Türkiye'de kırmızı ile gösterilen risk altındaki bölgeler:
Video Haberler
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
En Çok Okunan Haberler
- Merkez Bankası'ndan bir faiz kararı daha
- Emekli büyükelçiden çok sert 'istenmeyen kişi' tepkisi
- Avrupa ayağa kalktı!
- Hollanda büyükelçisi sınır dışı iddiasına yalanlama
- Almanya'dan işgücü göçü çağrısı
- Benzine büyük zam!
- NYT yazdı: 19 yıllık yönetimi bitirmek için...
- Financial Times'ın 'seçim' tahmini
- TRT'de şok anlar: İkisinin de...
- Erdoğan'ın talimatı sonrası çarpıcı iddia!