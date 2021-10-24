İstanbul ve İzmir için büyük risk

cumhuriyet.com.tr
24 Ekim 2021 Pazar, 09:33
<p>Dünya, iklim değişikliğine karşı yıllardır tedbir almamakta direniyor. Karbon salınımı aynı şekilde devam ederse 2060 yılında ortalama sıcaklıkların 3 derece artacağı tahmin ediliyor. Bu durum büyük bir felaket demek. Çünkü eriyen buzullar, deniz seviyesini yükseltecek. Birçok kent sular altında kalacak.</p>

Dünya, iklim değişikliğine karşı yıllardır tedbir almamakta direniyor. Karbon salınımı aynı şekilde devam ederse 2060 yılında ortalama sıcaklıkların 3 derece artacağı tahmin ediliyor. Bu durum büyük bir felaket demek. Çünkü eriyen buzullar, deniz seviyesini yükseltecek. Birçok kent sular altında kalacak.

<p>Sözcü’den Latif Sansür’ün haberine göre tarım alanları, konutlar, sanayi tesisleri kullanılamaz hale gelecek. Sıkı önlemler alınsa ve artış 1.5 dereceye düşürülse bile yine de felaketin önüne geçmek zor olacak. Bilim insanları ve gazetecilerinden oluşan, iklim değişikliği konusunda araştırmalar yapan Climate Central isimli kuruluş, iklim değişikliği haritası yayımladı.</p><p>Yapılan modellemeye göre, 3 derecelik ısınma ile Türkiye'de İstanbul Boğaz hattı, Karadeniz sahil yolu, İzmir Karşıyaka, Akyaka, Dalyan ve Yumurtalık Lagünü'nün de aralarında bulunduğu birçok bölge sular altında kalacak.&nbsp;</p>

Sözcü’den Latif Sansür’ün haberine göre tarım alanları, konutlar, sanayi tesisleri kullanılamaz hale gelecek. Sıkı önlemler alınsa ve artış 1.5 dereceye düşürülse bile yine de felaketin önüne geçmek zor olacak. Bilim insanları ve gazetecilerinden oluşan, iklim değişikliği konusunda araştırmalar yapan Climate Central isimli kuruluş, iklim değişikliği haritası yayımladı.

Yapılan modellemeye göre, 3 derecelik ısınma ile Türkiye'de İstanbul Boğaz hattı, Karadeniz sahil yolu, İzmir Karşıyaka, Akyaka, Dalyan ve Yumurtalık Lagünü'nün de aralarında bulunduğu birçok bölge sular altında kalacak. 

<p>1.5 derecelik ısınma sonucunda 2060'da İstanbul'da Ataköy, Zeytinburnu, Haliç, Pendik'te deniz yüzlerce metre içeriye girecek. Yenikapı etkinlik alanı, Kadıköy Rıhtım, Kennedy ve Bağdat caddeleri su altında kalacak. Yenikapı Marmaray İstasyonu'nu su basacak. 3 derecelik ısınma senaryosunda ise Dolmabahçe, Çırağan sarayları sular içinde kalacak. Deniz suları yer yer 2 kilometreye kadar şehir içine girecek.</p>

1.5 derecelik ısınma sonucunda 2060'da İstanbul'da Ataköy, Zeytinburnu, Haliç, Pendik'te deniz yüzlerce metre içeriye girecek. Yenikapı etkinlik alanı, Kadıköy Rıhtım, Kennedy ve Bağdat caddeleri su altında kalacak. Yenikapı Marmaray İstasyonu'nu su basacak. 3 derecelik ısınma senaryosunda ise Dolmabahçe, Çırağan sarayları sular içinde kalacak. Deniz suları yer yer 2 kilometreye kadar şehir içine girecek.

<p>Şimdi gözler, kasım ayında İskoçya'nın Glasgow kentinde yapılacak Birleşmiş Milletler İklim Konferansı'na çevrildi. Bu konferans öncesi dünya liderlerini harekete geçirmek için, suların yükselmesinin ardından dünyadaki sembolik yapıların nasıl görüneceğine dair özel görseller hazırlandı.</p><p><strong>İşte Türkiye'de kırmızı ile gösterilen risk altındaki bölgeler:</strong></p>

Şimdi gözler, kasım ayında İskoçya'nın Glasgow kentinde yapılacak Birleşmiş Milletler İklim Konferansı'na çevrildi. Bu konferans öncesi dünya liderlerini harekete geçirmek için, suların yükselmesinin ardından dünyadaki sembolik yapıların nasıl görüneceğine dair özel görseller hazırlandı.

İşte Türkiye'de kırmızı ile gösterilen risk altındaki bölgeler:

<p><br data-mce-bogus="1"></p>


<p><br data-mce-bogus="1"></p>


<p><br data-mce-bogus="1"></p>


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler