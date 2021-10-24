İstanbul ve İzmir için büyük risk

Sözcü’den Latif Sansür’ün haberine göre tarım alanları, konutlar, sanayi tesisleri kullanılamaz hale gelecek. Sıkı önlemler alınsa ve artış 1.5 dereceye düşürülse bile yine de felaketin önüne geçmek zor olacak. Bilim insanları ve gazetecilerinden oluşan, iklim değişikliği konusunda araştırmalar yapan Climate Central isimli kuruluş, iklim değişikliği haritası yayımladı.

Yapılan modellemeye göre, 3 derecelik ısınma ile Türkiye'de İstanbul Boğaz hattı, Karadeniz sahil yolu, İzmir Karşıyaka, Akyaka, Dalyan ve Yumurtalık Lagünü'nün de aralarında bulunduğu birçok bölge sular altında kalacak.