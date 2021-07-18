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Evlerinde sıcaktan duramayanlar soluğu sahil ve parklarda aldı.Kartal sahilindeki ağaçların altında oturanlar aileleriyle beraber gölgede serinlemeye çalıştı.
Parktaki bir kişi, "Evde oturamaz hale geldik. Çoluk çocuk kaçtık çimenlikte ağaçların altında serinlemek için. Böyle bir çare bulduk" dedi.
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