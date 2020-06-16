<p><p><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Segoe UI&quot;,sans-serif;color:#2B2B2B">Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında tutuklu ve acil dışındaki işlemlere verilen aranın sona ermesi ve duruşmaların görülmesine başlanmasıyla&nbsp;İstanbul'daki 3 büyük adliyede yoğunluk yaşanıyor.<o:p></o:p></span></p><br></p>
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Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında tutuklu ve acil dışındaki işlemlere verilen aranın sona ermesi ve duruşmaların görülmesine başlanmasıyla İstanbul'daki 3 büyük adliyede yoğunluk yaşanıyor.


<p><p><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Segoe UI&quot;,sans-serif;color:#2B2B2B">İstanbul Adliyesi D girişinde vatandaşlar uzun kuyruklar oluştururken, salgın tehlikesinin devam etmesi nedeniyle sosyal mesafe kurallarına riayet edilmesi yönünde sık sık uyarılarda bulunuldu.&nbsp;<o:p></o:p></span><span style="color: rgb(43, 43, 43); font-family: &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 10.5pt;">Girişlerde maske denetimi yapılıp ateş ölçülürken, çeşitli noktalara dezenfektanlar yerleştirildi.</span></p></p><p><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Segoe UI&quot;,sans-serif;color:#2B2B2B"><o:p></o:p></span></p>
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İstanbul Adliyesi D girişinde vatandaşlar uzun kuyruklar oluştururken, salgın tehlikesinin devam etmesi nedeniyle sosyal mesafe kurallarına riayet edilmesi yönünde sık sık uyarılarda bulunuldu. Girişlerde maske denetimi yapılıp ateş ölçülürken, çeşitli noktalara dezenfektanlar yerleştirildi.

<p><p><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Segoe UI&quot;,sans-serif;color:#2B2B2B">Duruşmaların genellikle salı ve perşembe günleri yapılması nedeniyle duruşma salonları önünde de kalabalık oluşurken,&nbsp;İcra Müdürlükleri ve ön bürolarda da sorgulama yaptırmak isteyen vatandaşlar yoğunluğa neden oldu.<o:p></o:p></span></p><br></p>
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Duruşmaların genellikle salı ve perşembe günleri yapılması nedeniyle duruşma salonları önünde de kalabalık oluşurken, İcra Müdürlükleri ve ön bürolarda da sorgulama yaptırmak isteyen vatandaşlar yoğunluğa neden oldu.


<p><p><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Segoe UI&quot;,sans-serif;color:#2B2B2B">Anadolu Adliyesi'nde de vatandaşların uzun kuyruklar oluşturduğu gözlemlenirken, maskesi olmayan vatandaşlar&nbsp;maske satış noktasına yönlendirildi.<o:p></o:p></span></p><br></p>
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Anadolu Adliyesi'nde de vatandaşların uzun kuyruklar oluşturduğu gözlemlenirken, maskesi olmayan vatandaşlar maske satış noktasına yönlendirildi.


<p><p><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Segoe UI&quot;,sans-serif;color:#2B2B2B">Duruşmalara izleyici olarak girmek isteyen bazı vatandaşların ise görevlilerce uyarılarak geri gönderildiği görüldü.<o:p></o:p></span></p><br></p>
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Duruşmalara izleyici olarak girmek isteyen bazı vatandaşların ise görevlilerce uyarılarak geri gönderildiği görüldü.


<p><p><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Segoe UI&quot;,sans-serif;color:#2B2B2B">Adliye girişinde oluşan yoğunlukta bazı vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uymadığını fark eden görevliler, gerekli uyarıları yaptı.<o:p></o:p></span></p><br></p>
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Adliye girişinde oluşan yoğunlukta bazı vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uymadığını fark eden görevliler, gerekli uyarıları yaptı.


<p><p><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Segoe UI&quot;,sans-serif;color:#2B2B2B">Başsavcılıkça, virüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler arasında, duruşma salonlarında koltuklar arasında boşluk bırakılmasına yönelik yazı asılırken, adliye içerisinde bir çok noktaya uyarı levhaları konuldu ve el dezenfektanları yerleştirildi.<o:p></o:p></span></p><br></p>
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Başsavcılıkça, virüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler arasında, duruşma salonlarında koltuklar arasında boşluk bırakılmasına yönelik yazı asılırken, adliye içerisinde bir çok noktaya uyarı levhaları konuldu ve el dezenfektanları yerleştirildi.


<p><p><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Segoe UI&quot;,sans-serif;color:#2B2B2B">Asansör kapılarına da 4 kişiden fazla binilmemesi yönünde uyarı asıldı.<o:p></o:p></span></p><br></p>
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Asansör kapılarına da 4 kişiden fazla binilmemesi yönünde uyarı asıldı.


<p><p><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Segoe UI&quot;,sans-serif;color:#2B2B2B">Bakırköy Adalet Sarayı’nda&nbsp;güvenlik görevlileri, kuyrukta bekleyen vatandaşların ateşlerini ölçtü.<o:p></o:p></span></p><br></p>
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Bakırköy Adalet Sarayı’nda güvenlik görevlileri, kuyrukta bekleyen vatandaşların ateşlerini ölçtü.


<p><p><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Segoe UI&quot;,sans-serif;color:#2B2B2B">Öte yandan adliyeye giriş yapan kişilerin el dezenfektan kullanmaları için uyarılarda bulunulduğu gözlemdi.<o:p></o:p></span></p><br></p>
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Öte yandan adliyeye giriş yapan kişilerin el dezenfektan kullanmaları için uyarılarda bulunulduğu gözlemdi.


<p><p><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Segoe UI&quot;,sans-serif;color:#2B2B2B">Baro odalarına avukatlar tek tek alınırken, baronun kurduğu stantlarda avukatlara maske veriliyor. Öte yandan ağır ceza ve asliye ceza mahkemelerinde duruşmalar görülmeye başlandı.<o:p></o:p></span></p><br></p>
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Baro odalarına avukatlar tek tek alınırken, baronun kurduğu stantlarda avukatlara maske veriliyor. Öte yandan ağır ceza ve asliye ceza mahkemelerinde duruşmalar görülmeye başlandı.


<p><p><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Segoe UI&quot;,sans-serif;color:#2B2B2B">Vatandaşlar belirli aralıklarla salon önünde beklerken, salonlara taraflar dışında izleyici alınmadı.<o:p></o:p></span></p><br></p>
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Vatandaşlar belirli aralıklarla salon önünde beklerken, salonlara taraflar dışında izleyici alınmadı.


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