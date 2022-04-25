İzmir Kent Ormanı'nda ilkbahar güzelliği

Burada yaşamlarını sürdüren Anadolu'nun "allı turnası" flamingolar ise bölgeye ayrı bir güzellik katıyor. İzmirlilerin özellikle hafta sonları yoğun olarak ziyaret ettiği lagün ve yanındaki İnciraltı Kent Ormanı, bahar aylarında büründüğü yeşilin tonlarıyla ilgi çekici manzaralar oluşturuyor.