İzmir'de kar keyfi

cumhuriyet.com.tr
09 Şubat 2022 Çarşamba, 12:28
İzmir'de kar keyfi

İzmir'in yüksek kesimleri beyaza bürünürken, ulaşımda yer yer aksama yaşandı. İzmirli sürücüler, araçlarını yol kenarına park ederek karın keyfini çıkardı.

İzmir'de kar keyfi

Sabahın ilk saatlerinde beyaza bürünen Bornova ilçesi Beşyol Mahallesi'ne çıkan yolda buzlanma nedeniyle aksaklık yaşansa da belediye ekipleri kısa sürede yolu yeniden ulaşıma açtı.

İzmir'de kar keyfi

Ödemiş, Kemalpaşa gibi yüksek ilçelerde de belediye ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmaları sabaha kadar sürdürdü.

İzmir'de kar keyfi

Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri de İzmir ile Manisa arasında bağlantı sağlayan Sabuncubeli Geçidi'nde önlemler aldı.

İzmir'de kar keyfi

Öte yandan bazı sürücülerin araçlarını yol kenarına park ederek karın keyfini çıkardı.

İzmir'de kar keyfi
İzmir'de kar keyfi
İzmir'de kar keyfi

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