‘Kanlı Nigar ve Çiçek Abbas’ filmleriyle hafızalara kazınan Yeşilçam oyuncusu Pembe Mutlu’nun son hali

cumhuriyet.com.tr
25 Ekim 2021 Pazartesi, 16:59
<p>‘Kanlı Nigar ve Çiçek Abbas’ filmleriyle hafızalara kazınan Yeşilçam oyuncusu Pembe Mutlu’nun son hali merak konusu oldu.&nbsp;<br></p>

‘Kanlı Nigar ve Çiçek Abbas’ filmleriyle hafızalara kazınan Yeşilçam oyuncusu Pembe Mutlu’nun son hali merak konusu oldu. 

<p>Son hali gündem olan oyuncu hakkında sosyal medya kullanıcıları Mutlu’nun yıllara yenik düştüğüne dair yorumlarda bulundu.&nbsp;<br></p>

Son hali gündem olan oyuncu hakkında sosyal medya kullanıcıları Mutlu’nun yıllara yenik düştüğüne dair yorumlarda bulundu. 

<p>&nbsp;Çiçek Abbas, Davaro, Mavi Mavi gibi Yeşilçam filmlerinde rol alan Pembe Mutlu son hali ile gündeme geldi. Gerçek adı Pembe Gül olan Çiçek Abbas oyuncusu Pembe Mutlu, son hali ile hayranlarını şaşırttı.&nbsp;</p>

 Çiçek Abbas, Davaro, Mavi Mavi gibi Yeşilçam filmlerinde rol alan Pembe Mutlu son hali ile gündeme geldi. Gerçek adı Pembe Gül olan Çiçek Abbas oyuncusu Pembe Mutlu, son hali ile hayranlarını şaşırttı. 

<p>Yeşilçam'ın yıldızlarından biri olan Pembe Mutlu gerçek adıyla Pembe Gül sosyal medyada gündem oldu.<br></p>

Yeşilçam'ın yıldızlarından biri olan Pembe Mutlu gerçek adıyla Pembe Gül sosyal medyada gündem oldu.

<p>Pembe Mutlu, Kemal Sunal ile birlike rol aldığı Davaro filmiyle Yeşilçam'ın en çok konuşulan isimlerinden biriydi.<br></p>

Pembe Mutlu, Kemal Sunal ile birlike rol aldığı Davaro filmiyle Yeşilçam'ın en çok konuşulan isimlerinden biriydi.

<p>Şimdilerde 66 yaşında olan usta oyuncuyu görenler tanımakta zorlanıyor. İşte Pembe Mutlu’nun son hali...</p>

Şimdilerde 66 yaşında olan usta oyuncuyu görenler tanımakta zorlanıyor. İşte Pembe Mutlu’nun son hali...

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