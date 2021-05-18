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'BİZE ŞİDDET UYGULUYORDU'

Emniyetteki ifadesinde Ayşe Vural, kan donduran olayın detaylarını anlattı. Olay günü sabah saatlerinde kızının kendisine hakaretlerde bulunduğu öne süren Ayşe Vural, “Kızım olay sabahı erken saatte kalktı. Kahve içtikten sonra dışarı çıkmak için hazırlandı. Ben de ‘Nereye gidiyorsun’ dediğimde bana ağır hakaretlerde bulunarak küfretmeye başladı. Ne ben ne de eşim karşılık vermedik. Çünkü karşılık verdiğimizde bize şiddet uyguluyordu. Bu şiddetlerle ilgili de daha önce gerek polise gerekse savcılıklara da şikayetim olmuştur” dedi.

‘KUSMUĞUNU TEMİZLERKEN SAÇIMDAN TUTUM SAVURDU’

Kızının öğleden sonra eve döndüğünü ifade eden Ayşe Vural, “Dışarı çıkan kızım öğleden sonra eve tekrar geldi. Odasına çekildi. Bir süre sonra da benden çok sevdiği bezelye yemeğini istedi. Ben da yaptım. Zeynep bunu yedikten sonra kusmaya başlamış. Bana seslenerek bilgisayar odasına çağırdı. Oyun oynuyordu. Kusmuğu temizlememi söyledi. Ben de temizlemek için eğildiğim sırada saçımdan tutarak sert bir şekilde çekip sağa sola beni savurmaya başladı. O sırada kızımın boynunda bulunan fuları çekerek yere savurdum. Sert bir şekilde yere düştü” diye konuştu.