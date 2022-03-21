Kışın kuruyan ciltlere 6 adımlık bakım önerileri

Doç. Dr. İbrahim Aşkar; “Uygulayacağınız yanlış cilt bakımları ve kullanacağınız yanlış ürünler, beklediğinizden çok uzak sonuçlarla sizleri karşı karşıya bırakır.Öncelikle cildinizin tipini belirleyerek uygun cilt bakımını yapmanız gerekiyor.Cildin normal, yağlı, kuru, sivilceli, hassas ve olgun ciltler olmak üzere birçok çeşidi vardır.Kuru ciltler, ince gözeneklidir, yer yer damarlar belirginleşir, genellikle mat ve düzgün bir görünüme sahiptir. Termik ve mekanik etkilere karşı hassas olan kuru ciltler, küçük gözeneklere sahiptir, pul pul dökülme ve kepeklenme görülür.Göz çevresi ve şakaklarda, beyaz-sarı renkte yağ bezeleri oluşabilir. Yağ üretiminin eksik olması nedeniyle, yağ bezlerinde tıkanmalar olur, mila, kapalı komedon, derialtı yağ bezeleri ve kistler ortaya çıkabilir. Bu nedenle, cilt bakımına genç yaşlarda başlamanız ve cildinize uygun bakım yaptırıp, uygun ürün kullanmanız en akılcı olanıdır. Cilt bakımına başlama yaşı 20'li yaşlardır.''dedi.

