İçişleri Bakanlığı'nın YKS için yayımladığı genelgeyle ilan
edilen kısmi sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de Antalya'da, yerli ve
yabancı turistler, tatillerine devam etti. Hava sıcaklığının 32.8, deniz suyu
sıcaklığının 27.4 derece ölçüldüğü turizmin başkenti Antalya'da tatilciler,
dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne geldi. Sahilde güneşlenenler, denize girerek,
serinlemeye çalıştı. Sahilde bulunan sokak köpekleri ise şezlong ve
şemsiyelerin altında yattı.
Konyaaltı Sahili'nde denize giren Emel Yüksel, “Su ve her
şey çok güzel. Pazar günü sahilin bu kadar boş olacağını tahmin etmiyorduk.
Tatilci olarak sınavın olması işimize yaradı. İstanbul'dan geldim yaklaşık 1
hafta daha burada kalacağım. Yerli turist olduğumuz için kısıtlamadan muaftık.
Bu ayrıcalığı yaşadığımız için mutluyuz. Deniz suyu da mükemmel, ara ara
soğukluk oluyor ama alışınca çok güzel" dedi.
Uğur İnce ise “Su çok güzel. Tatilcilere bu durum çok iyi
oldu, pazar günü sahilin böyle boş olması garip. Herkes kendi canını düşünüyor,
sahilde maske takan da var takmayan da" diye konuştu. Tatilci Çınar
Coşkun, “Deniz çok güzel. Su soğuk da değil sıcak da. Denize girince insan
alışıyor. Hava çok sıcak. Yarın akşam tatilimiz bitiyor artık, döneceğiz"
dedi.
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