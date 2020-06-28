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Uğur İnce ise “Su çok güzel. Tatilcilere bu durum çok iyi oldu, pazar günü sahilin böyle boş olması garip. Herkes kendi canını düşünüyor, sahilde maske takan da var takmayan da" diye konuştu. Tatilci Çınar Coşkun, “Deniz çok güzel. Su soğuk da değil sıcak da. Denize girince insan alışıyor. Hava çok sıcak. Yarın akşam tatilimiz bitiyor artık, döneceğiz" dedi.