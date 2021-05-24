<p>La Casa De Papel'in merakla beklenen 5. sezonunun yayın tarihi belli oldu.</p>
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La Casa De Papel'in merakla beklenen 5. sezonunun yayın tarihi belli oldu.

<p>Dünyanın en popüler çevrimiçi dizi ve film platformu Netflix, "La Casa de Papel" için beklenen tarihi açıkladı. Netflix tarafından yapılan açıklamalara göre 10 bölümden oluşacak final sezonu, iki parçaya bölünerek Netflix kullanıcılarına servis edilecek.<br></p>
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Dünyanın en popüler çevrimiçi dizi ve film platformu Netflix, "La Casa de Papel" için beklenen tarihi açıkladı. Netflix tarafından yapılan açıklamalara göre 10 bölümden oluşacak final sezonu, iki parçaya bölünerek Netflix kullanıcılarına servis edilecek.

<p>Netflix'ten yapılan açıklamaya göre, La Casa de Papel’in 5. sezonunun ilk yarısının <strong>3 Eylül’de</strong>, ikinci yarısının ise<strong> 3 Aralık’ta</strong> yayınlanacak.<br></p>
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Netflix'ten yapılan açıklamaya göre, La Casa de Papel’in 5. sezonunun ilk yarısının 3 Eylül’de, ikinci yarısının ise 3 Aralık’ta yayınlanacak.

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