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Dünyanın en popüler çevrimiçi dizi ve film platformu Netflix, "La Casa de Papel" için beklenen tarihi açıkladı. Netflix tarafından yapılan açıklamalara göre 10 bölümden oluşacak final sezonu, iki parçaya bölünerek Netflix kullanıcılarına servis edilecek.

