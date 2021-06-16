<p>Masumlar Apartmanı dizisiyle yıldızı parlayan Merve Dizdar, sosyal medya hesabından kendisi gibi oyuncu olan eşi Gürhan Altundaşar ile arkadaşça ayrıldıklarını açıkladı.<br></p>
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Masumlar Apartmanı dizisiyle yıldızı parlayan Merve Dizdar, sosyal medya hesabından kendisi gibi oyuncu olan eşi Gürhan Altundaşar ile arkadaşça ayrıldıklarını açıkladı.

<p>Merve Dizdar, Instagram hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:</p><p>Gürhan'la karşılıklı konuşarak ve arkadaş kalarak ayrıldık. Fakat bunu dışında ortaya atılan çirkin iddiaların hiç gerçeklik payı yok. Yapmayın böyle şeyler... Zor bir dönem yeterince. Ne Gürhan ne de ben birbirimizi aldatmadık. Kimseyle yasak aşk yaşamadık. Sadece bitti! Rica ediyorum.</p>
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Merve Dizdar, Instagram hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Gürhan'la karşılıklı konuşarak ve arkadaş kalarak ayrıldık. Fakat bunu dışında ortaya atılan çirkin iddiaların hiç gerçeklik payı yok. Yapmayın böyle şeyler... Zor bir dönem yeterince. Ne Gürhan ne de ben birbirimizi aldatmadık. Kimseyle yasak aşk yaşamadık. Sadece bitti! Rica ediyorum.

<p>Masumlar Apartmanı'ndaki oyunculuğu ile dikkat çeken Merve Dizdar kendi gibi oyuncu eşi Gürhan Altundaşar ile 2018 yılında nikah masasına oturmuştu.</p>
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Masumlar Apartmanı'ndaki oyunculuğu ile dikkat çeken Merve Dizdar kendi gibi oyuncu eşi Gürhan Altundaşar ile 2018 yılında nikah masasına oturmuştu.

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