Habertürk televizyonunun canlı yayınına katılan Ceyhan, "Dünyadaki vaka grafiklerine bakın. Diğer ülkelerin hepsinde zikzaklı bir seyir var. 60 binden aşağı inerken, her gün iniş yaşamazsınız. Bu salgın dinamiğine aykırı bir şey. Buna uygun olmayan iki ülke grafiği var; birisi Hindistan, birisi Türkiye... Neden, çünkü benzer test stratejileri uyguluyoruz" diye konuştu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün yaptığı açıklamalara tepki gösteren Ceyhan, "Dün sayın bakanın söylediği, 'test sayısında azalma; vaka sayısının azalmasının nedeni değil, sonucudur' sözü olmaması gereken bir yaklaşım. Normalde, sizin vaka sayınız da azalsa, test sayınızın azalmaması gerekir" ifadelerini kullandı.
"Hep söylediğim şu; metropollerde vaka azalmasını zaten yaşacağız. Nüfus azaldı, toplu taşımada kalabalık azaldı. Kısıtlama öncesindeki seyahatlerin kötü etkisini, daha sonraki dönemde bu insanların çok sayıda bu bölgelere gitmesinin etkisini ancak önümüzdeki haftadan itibaren göreceğiz" diyen Ceyhan, "Şuanda vaka sayısının azalmasında alınan önlemlerin hiçbir rolü yok henüz" ifadelerini kullandı.
Türkiye'deki vaka düşüşünü örneklerle açıklayan Mehmet Ceyhan, şu ifadeleri kullandı:
Peki neden azalıyor vakalar? Bunun bazı nedenleri var. Bir ülke düşünün, hiçbir önlem almıyor. Aşı yapmıyor, kısıtlamıyor, vatandaşı kurallara uymuyor... O ülkede de zaten vaka sayısı füze gibi yukarıya doğru çıkmaz. Bir noktada duraksar ve aşağıya doğru iner. Biz böyle bir salgın eğrisinin iniş kolunda olabiliriz.
"İkinci neden de şu... Mutant virüste vakalar yavaş yavaş 65 yaşından, genç, yetişkin ve çocukluk yaş grubuna azalıyor. Bu bir gerçek. Dünyanın her yerinde böyle oldu. Vakalarımızın yüzde 100'ü artık İngiltere mutantı. Virüs çok daha fazla belirtisiz seyrediyor. Vakaların yaşı aşağı doğru indikçe bizim daha az oranda pozitif kişi yakalayacağımız açık bir şey."
"Ne bekliyoruz? Metropollerde vaka sayılarının azalıp, diğer bölgelerde artmasını bekliyoruz. Vaka grafiğimizin daha zikzaklı olmasını bekliyoruz. Biz 16 ülkeye PCR zorunluluğunu kaldırdık, onu tartışıyoruz. Biz onlardan değil, onlar bizden korkacak durumda şuan. Ukrayna'da hala Türkiye'ye geleceklere test zorunluluğu var. Biz İngiltere'ye PCR zorunluğunu kaldırdık ama İngiltere gidenlerden istiyor. "
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