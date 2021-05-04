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Türkiye'deki vaka düşüşünü örneklerle açıklayan Mehmet Ceyhan, şu ifadeleri kullandı:

Peki neden azalıyor vakalar? Bunun bazı nedenleri var. Bir ülke düşünün, hiçbir önlem almıyor. Aşı yapmıyor, kısıtlamıyor, vatandaşı kurallara uymuyor... O ülkede de zaten vaka sayısı füze gibi yukarıya doğru çıkmaz. Bir noktada duraksar ve aşağıya doğru iner. Biz böyle bir salgın eğrisinin iniş kolunda olabiliriz.