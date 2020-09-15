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Yaklaşık 20 yıldır gölette balık ölümlerinin yaşanmadığını belirten Çetin, "Çok üzüldük. Balık ölümlerinin nedenini de henüz bilmiyoruz. Bu nedenle İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünü aradık ve ekipler tahlil için gerekli numuneleri aldılar. Ölümlerin sebebi tetkik sonrasında ortaya çıkacak." diye konuştu.
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