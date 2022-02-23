Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul ve birçok kent için uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Ardahan dışında Doğu Anadolu bölge geneli, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile bu akşam saatlerinde Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’nun batısının aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

(Çarşamba) sabah saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don ile birlikte iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Akdeniz Bölgesi’nin yüksek kesimlerinde (Toros Dağları), İç Anadolu’nun güneyinde ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde’nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas’ın yüksek kesimleri), Karadeniz Bölgesi’nin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi’nde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ tehlikesi bulunmuyor.

Hava sıcaklığının Marmara’da 2 ila 4 derece azalacağı, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’nun batısında 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin edilirken, rüzgarın genellikle güneyli, yarın (Çarşamba) Marmara bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetlice (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.